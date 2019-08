Prezident nemusí hlásit schůzky s lobbisty, schválila vláda

Vláda v zákonu o lobbovaní vyřadila prezidenta ze seznamu osob, které budou muset hlásit lobbisty. Píše o tom server Aktuálně.cz. Ministři zákon schválili minulý týden, podle serveru vláda změnu přijala v tichosti na poslední chvíli. V původní verzi nového zákona prezident figuroval, stejně jako poslanci, senátoři, náměstci či národní protidrogový koordinátor. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka uvedl, že vláda k vyškrtnutí prezidenta přistoupila poté, co to na jednání vlády navrhl zástupce Kanceláře prezidenta republiky.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová minulé úterý po jednání vlády pouze oznámila, že návrh "prošel s drobnými úpravami". Serveru poté řekla, že vyškrtnutí prezidenta nenavrhovala. "Přišel tam návrh a ten byl prohlasován. Vláda je kolektivní orgán, a jestliže se to takto prohlasovalo, tak to tak bylo. To je celé," řekla Benešová. Dodala, že i ona vyškrtnutí prezidenta ze seznamu lobbovaných podpořila.

Mluvčí ministerstva serveru řekl, že tím, kdo tuto změnu na jednání vlády navrhl, byl přítomný zástupce Kanceláře prezidenta republiky. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček, premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček na dotazy serveru k tématu nereagovali. Ovčáček je na dovolené a vláda má do poloviny srpna prázdniny.

V prvotní verzi připravovaného zákona ministerstvo spravedlnosti se zařazením prezidenta mezi lobbované nepočítalo. Tehdejší ministr Jan Kněžínek to vysvětloval mimo jiné tím, že hlava státu je ze své funkce neodpovědná a za případné porušení zákona ho nelze potrestat. Po připomínkách Legislativní rady vlády se však ministerstvo spravedlnosti nakonec v dubnu rozhodlo prezidenta do návrhu přidat.

Nyní ale mluvčí Řepka uvedl, že vláda se neztotožnila s připomínkou Legislativní rady vlády, a proto se vrátila k původní variantě. Mimo jiné z toho důvodu, že prezident není trestně odpovědný, tudíž není důvod, aby byl mezi lobbované zařazen.

V návrhu zákona naopak zůstal hradní kancléř, kterým je nyní Vratislav Mynář. On sám v připomínkovém řízení bojoval proti zařazení své funkce do zákona. Ministerstvo spravedlnosti však jeho námitky nevyslyšelo a v zákonu povinnost pro kancléře nechalo.

Zákon o lobbování, podle kterého musí politici a další vysoce postavení představitelé státu veřejně evidovat schůzky s lobbisty a zaznamenat musí i obsah jednání, se nyní bude projednávat ve Sněmovně.