Prezident, zástupci koalice i opozičního hnutí ANO budou dnes jednat na Hradě o reformě penzí

Na Hradě se dnes uskuteční schůzka prezidenta Petra Pavla se zástupci vlády a opozičního hnutí ANO nad návrhem důchodové reformy. Vládní koalice počítá se zvyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy či s dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Opozice část záměrů i podobu opatření kritizuje a odmítá, a to hlavně zvyšování věku či nižší nové penze. Politici ANO už uvedli, že by po převzetí vlády některé kroky zrušili. Hlava státu chce přispět k nalezení shody.

Výdaje na důchody postupně rostou. Tvoří teď asi třetinu celkových výdajů státu. Loni do starobních, invalidních a pozůstalostních penzí putovalo 685,3 miliardy korun. Proti předchozímu roku 2022 to bylo o 97,2 miliardy korun víc. Penzijní výdaje se tak meziročně zvedly téměř o 17 procent. Systém důchodového pojištění skončil loni v deficitu 72,8 miliardy korun. Podle propočtů by beze změn v nastavení schodek v polovině století činil kolem pěti procent HDP, v dnešních cenách tedy asi 350 miliard korun.

Na Hradě se dnes s prezidentem sejdou ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a za ANO jeho místopředseda Karel Havlíček, šéfka poslanců Alena Schillerová a poslanec Aleš Juchelka. Jurečka ve středu novinářům řekl, že na dnešní schůzce nalezení kompromisu neočekává. Uvedl ale, že by se případně mohl najít na dalších jednáních, pokud k tomu bude mít opozice vůli.

Podle vlády je reforma nutná ke zmírnění propadu a k zajištění udržitelnosti důchodů i pro další generace. Přispět k tomu má hlavně odsouvání důchodového věku a nižší výpočet nových penzí. Opozice se staví hlavně proti těmto opatřením. ANO požaduje analýzy.

Bývalí šéfové důchodových komisí Vladimír Bezděk a Danuše Nerudová se v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce shodli na tom, že by se od kroků k posílení udržitelnosti ustupovat nemělo a koalice a opozice by měly hledat shodu na jejich nejvhodnějším nastavení. Pavel už loni krátce po svém zvolení ještě před nástupem do prezidentského úřadu řekl, že by chtěl k vysvětlování nutnosti provést důchodovou reformu přispět. Mluvil i o tom, že kosmetické úpravy k zajištění udržitelnosti stačit nebudou.