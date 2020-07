Při požáru ubytovny zasahovali hasiči, 50 lidí bylo evakuováno

V průměru pět desítek případů, kdy lidé v metru a jeho prostorech nemají zakryté dýchací cesty, eviduje denně v Praze městská policie. V pondělí to pro... více

Škoda za 10 milionů

Obrazy z Musea Kampa, kde hořelo, se budou muset restaurovat

Museum Kampa by se po středečním požáru mohlo částečně otevřít do 14 dnů. Novinářům to v pátek řekl předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří... více