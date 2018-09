Přibáň o migraci: Afrika si musí začít pomáhat sama

Novinář, dokumentarista a především slavný český cestovatel, který projel v trabantech značnou část světa, Dan Přibáň, se rozpovídal o imigraci a problémech v Africe. Podle něj je chyba v tom, že Afrika spoléhá na Evropu, své problémy si musí vyřešit sama. Nejen to prozradil v rozhovoru pro webové stránky časopisu Reflex.

V minulosti se častokrát vyjadřoval k migrační krizi. Na svém profilu v diskuzích udatně a trpělivě hájil své názory a tvrdil, že šiřiteli strachu a nenávisti pohrdá.

Sám ale nyní přišel se svým termínem "realistický rasismus". Na základě jeho charakterizace vysvětlil svůj názor ohledně nepomáhání Africe. "V Africe si vytvoříte něco jako realistický rasismus, kdy ty lidi začnete vnímat tak, jací opravdu jsou. Já bych třeba opravdu nechtěl zaměstnat Afričany na výrobu švýcarských hodinek, protože bych je tam nechtěl. Je to něco, kdy si uvědomujete, že ti lidi jsou jiní, stejně jako my Češi jsme jiní. Na základě toho si myslím, že si musí pomáhat sami. Ale nejen v Africe, kdekoliv," řekl.

Napadl hlavně komunikaci Evropy směrem k černému kontinentu a uvedl ji jako jeden z hlavních důvodů migrace. "Jde o to, že pokud ti lidé mají pocit, že je z toho moře vždy někdo vytáhne, tak do toho moře spíš polezou. To, co podle mě selhává, je evropské PR. Nejsme schopni do těch zemí dát vědět: ‚hele, není to tady tak super, je to docela nebezpečné, není jisté, že se to povede,'" řekl Přibáň.

"V podstatě celá současná situace je výsledkem sociálních sítí a propojování celého světa, kdy najednou v té Africe není problém zjistit si, jak to funguje v Evropě, a není problém získat naivní představu o tom, jaké to tady je. Stejně jako není problém pro spoustu Evropanů získat naprosto naivní představu, že všichni muslimové jsou vrazi a teroristi," vysvětlil pro Reflex.

Jednoduché řešení

Osobně tedy nabízí jednoduché řešení, a sice že Afrika si své problémy musí vyřešit sama. Jiné východisko podle něj neexistuje. "Afrika si musí začít pomáhat sama. To je věc, na kterou přišla už spousta lidí. My jako bílí, kteří se velmi často omlouváme za kolonialismus, jsme v té Africe ve spoustě lidí vybudovali pocit, že jim něco dlužíme. V současné době Afriku kolonizuje Čína, která ji vyloženě drancuje, a nikdo to tam neřeší, protože Čína neměla nikdy potřebu se za něco omlouvat," uvedl.

"Dokud Afrika nepřijde na to, že si musí pomáhat sama, tak to nebude fungovat, protože se to nedá upomáhat. Nekonečná rozvojová pomoc Africe není něco, co ji v reálu někam posune, protože ta rozvojová pomoc se dělá tak strašně dlouho a stále to nic nemění, že to prostě není cesta," dodal.

Mít předsudky je tedy podle něj oprávněné. Jako příklad uvedl lidskou náturu Indie. "Indové vám strašně lezou na nervy. Jsou strašně ochotní, ale strašně vlezlí lidi. Ve spoustě věcech jsou nespolehliví, ale vy tam jdete s tím, že jsou takoví. Ale současně Indie je jedna z mála zemí, která má jadernou zbraň. Má svůj vlastní kosmický program. Nic nejde postavit jednoduše. Na nic se nedá podívat jednoduše. V některých věcech rozhodně jsem (realistický rasista)," uzavřel.