Příbuzní pěstouni zřejmě znovu získají sociální pojištění, schválil to Senát

Příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, zřejmě nebudou muset za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění. Pěstounství by se u nich zařadilo mezi takzvané náhradní a vyloučené doby a zohlednilo by se při výpočtu penze. Zdravotní odvody by pak posílal stát. Počítá s tím vládní novela, kterou ve středu schválil Senát. Normu dostane k podpisu prezident.

Do konce loňského roku dostávali všichni dlouhodobí pěstouni od státu odměnu, která se považovala za příjem a platily se z ní odvody. Od letoška platí novela o ochraně dětí, podle níž mají odměnu jen cizí pěstouni, které zprostředkoval úřad. Nezprostředkovaným příbuzným či blízkým pěstounům stát poskytuje příspěvek, u něhož důchodové a zdravotní pojištění není. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ve středu schválený návrh pěstouny do systému zdravotního a sociálního pojištění vrací. Noví pěstouni by mohli mít "adaptační bonus", tedy až dva roky bez placení odvodů po převzetí dítěte, zmínil Jurečka.

Novela stanovuje také to, že pokud příbuzní pěstouni začali letos v prvním pololetí pobírat starobní, invalidní či pozůstalostní penzi, měla by se jim se zohledněním nových pravidel o vyloučené a náhradní době dopočítat. Údaje, které jsou potřeba pro budoucí důchod, by vedl u pěstounů úřad práce. Po skončení roku by je pak přes ministerstvo zaslal sociální správě.

Ministerstvo práce podle Jurečky chystá novou úpravu o ochraně dětí. Takzvaný věcný záměr zákona - tedy obrysy budoucí právní úpravy - chce předložit v listopadu. Paragrafy pak Jurečkův úřad připraví příští rok