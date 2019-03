Primáti v Primarku

Do Česka brzy přijde nejslavnější hadrárna, glosuje Jakub Kvasnička.

Londýn. Oxford Street. Primark. "Naprosto dobrovolně" jdu s přítelkyní dovnitř. Za minutu ji ztrácím. Absorbovala se. Byla vcucnuta. Snad ji obchod někde vyplivne na ulici. Čeká mě vlastní dobrodružství. Lokty, křik, pištění, nadýchání se umělých voňavek, eskalátory, pánské oddělení. U poličky s tepláky je skutečná tlačenice, sedm čínských turistů se hrabe v roztahaném zboží, objemná Angličanka křičí na pubertálního syna, ať jde hned pro tátu (chudák), protože "tyhle tepláky, to je první jakost ZA PĚT LIBER". V davové hysterii podléhám euforii a jedny tepláky za pět liber si taky beru. Jsou šedé. Nezkouším si je. Kabinky jsou plné a podle mě některé hoří.

Vítězoslavně se s tepláky probíjím oddělením svetrů, kde je míň svetrů než lidí. Lidi, lidi, LIDI. Během patnácti vteřin se již potřetí kompletně opotím. Skáču mezi hlavami, jsem sprostý, českým vulgaritám nikdo nerozumí, to je skvělé. Cítím, jak se mě ostatní vinou absence jakéhokoli volného místa dotýkají - bože, jak já nenávidím, když se mě dotýkají. Hypnotizuji pohledem ty tepláky za pět liber: Já se na ně prostě vys..., nechám je tady. NECHÁM JE TADY. Jenže to už naprosto nechtěně stojím v davu, který je zrovna frontou, všem přetékají břicha a košíky, paní si koupila nádherné květované šaty, třináct kusů, pán tepláky. Černé. Všichni si zvědavě nahlížejí do košíků. Platím, zdrhám, cestou míjím přítelkyni, která je v shopping limbu, má naprosto nepřítomný pohled a kouká skrze mě, aby lépe viděla na hadry. Cirkuluje mezi ženami, které následně cirkulují mezi dalšími ženami. Pak jí zavolám. Jsem venku!!! Pivo. Rychle.

Bohužel, byl jsem i v Primarku v Drážďanech (respektive před, dovnitř už jsem odmítl) - tam mě zase zaujali čeští občané, kteří vždy po nákupu relaxují tak, že si sednou na zem, opřou o výlohu a jedí housky, jež si před výletem za hadraBohem udělali doma. Hrdost. A příští rok na Václaváku! Konečně! Vlastní hadrárna, ve které se tlačit. A nezapomeňte, že mají podivínská pravidla, kdy muž musí být 10 metrů od ženských kabinek a naopak. Primark - boj začíná. Nejhorší je, že ty šedé tepláky mám dodnes a jsou fakt kvalitní. Ale dovnitř už nejdu.