Primátor Hřib začal vypomáhat ve Vinohradské nemocnici

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v úterý nastoupil jako dobrovolník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pracovat bude na oddělení přijímajícím pacienty s podezřením nákazy nemocí covid-19, ale zatím čekající na výsledky testu. Do nemocnice bude chodit následujících 14 dnů ve svém volném čase a funkci primátora to prý neovlivní. "Já to beru s pokorou a respektem a doufám, že to motivuje další, kteří by mohli jít pomoci," řekl při nástupu Hřib, který vystudoval III. lékařskou fakultu a získal titul MUDr., ale v nemocnici nepracoval.

"Vyhodnotil jsem, že prudce se zhoršující situace v nemocnicích je pro Prahu v současnosti právě tou největší výzvou. Ačkoliv tento problém na magistrátu v rámci našich možností intenzivně řešíme, je třeba, abych na něj tímto krokem ještě více upozornil a alespoň svým osobním přispěním podpořil lékaře," sdělil Hřib.

Hřib bude pracovat na centrálním covidovém příjmu s názvem Fever clinic. "Budu dělat v podstatě vstupní vyšetření pacienta, sepsání dokumentace a budu k ruce zkušenějším lékařům," řekl. Pracovat bude v tzv. red zóně, kdy na sobě bude mít veškeré ochranné pomůcky a celotělový oblek.

Na chod magistrátu prý nebude mít práce v nemocnici vliv. "Odpadla mi řada povinností ceremoniálního charakteru, kdy se nekonají žádné akce, kde bych měl mít například úvodní slovo, takže je možné, abych si uspořádal kalendář tak, že mohu jít na odpolední směnu do nemocnice," řekl Hřib. "Motivovat lidi k tomu, aby nějakým způsobem šli pomoct, je z mého pohledu bytostnou součástí výkonu funkce primátora," dodal.

Pomoc uvítal ředitel nemocnice Petr Arenberger. "Vnímáme jeho rozhodnutí jako velmi motivující pro všechny lékaře, sestry a zdravotnický personál, kteří mají home office. Myslím si, že je to velmi dobrý příklad," řekl Arenberger. Délka zaškolování dobrovolníků záleží na praxi a vzdělání. Lékaři, kteří svou praxi nevykonávají, což je případ i Hřiba, budou pracovat společně se zkušeným lékařem.

V nemocnici na Vinohradech v současné době pomáhá kvůli pandemii 150 mediků. "Předpokládáme, že podle čísel, která máme naplnit, během příštího a přespříštího týdne budeme dalších minimálně 150 pomocníků potřebovat," řekl Arenberger. Kapacitu lůžek přizpůsobuje nemocnice podle potřeby hospitalizace. V současné době má nemocnice 85 hospitalizovaných pacientů, z toho 15 je napojeno na plicní ventilátor nebo vysokoprůtokovém kyslíku. "Do konce týdne budeme muset otevřít do kapacity 126 lůžek," dodal ředitel. Ve výsledku bude nakonec asi třetina nemocnice sloužit pro ošetření covid pozitivních pacientů.