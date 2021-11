Prioritou v dopravě bude Pražský okruh a D35, míní Kupka

Prioritou pro budoucí vládu mezi dopravními stavbami bude stavba Pražského okruhu a dálnice D35, uvedl ve středu na setkání lídrů českého stavebnictví kandidát na ministra dopravy Martin Kupka (ODS). Stěžejní je podle něj projektová příprava, která se nesmí zastavit.

"Vláda, která nastoupí a která má v tuto chvíli na stole jasné programové prohlášení, bude proinvestiční. Bude rozvíjet aktivity tak, jak se je podařilo za předchozí léta připravit. Nemusíte se obávat, že by nastal jev z roku 2010, kdy se zastavila projektová příprava," řekl Kupka. Pro rozvoj ekonomiky České republiky musí podle něj projektová příprava pokračovat.

Budoucí koaliční vláda chce podle něj zachovat investiční tempo z minulých let. Letošní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) činí podle Kupky 127 miliard korun, na příští rok je plánováno 130 miliard. "Za nás je závazek tempo v tomto směru jednoznačně udržet," řekl Kupka.

U některých klíčových staveb podle něj projektová příprava vázne. "Je nezbytně nutné určit priority. Ta stávající sestava koaliční většiny měla odvahu vytknout před závorku stavbu Pražského okruhu a stavbu D35," řekl Kupka. Neznamená to podle něj, že by se další stavby odsunuly do ústraní, pro tyto dvě stavby ale vláda udělá, co je v jejich silách, řekl Kupka.

Budoucí vláda chce pečlivě vyhodnotit projekt PPP u stavby dálnice D4. "Tento způsob zapojení komerční sféry do státních projektů, tak tenhle způsob investic a aktivit státu chceme rozvíjet," řekl Kupka. Úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem se jako první staví formou PPP projektu. Soukromý investor bude mít na starosti stavbu 32 kilometrů dálnice, kterou bude po její dostavbě v roce 2024 provozovat spolu s dalšími už existujícími 16 kilometry následujících 25 let. Stát mu bude dálnici postupně splácet a nakonec ji celou převezme. Česko by mělo za využívání dálnice zaplatit 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě.