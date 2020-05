Příspěvky pro OSVČ poběží i nadále, zákon podepsal Zeman

Jednorázový příspěvek 500 korun denně živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které poškodila epidemie koronaviru, se bude vyplácet i po 30. dubnu. K tomuto datu měl původně skončit. Zákon, který výplatu prodlužuje, podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

Vláda navrhla zavést takzvané druhé bonusové období pro žadatele o příspěvek, které potrvá od 1. května do 8. června. Případné třetí období by mohlo trvat až do konce srpna. O jeho zavedení už by rozhodovala sama vláda a nebyla by zapotřebí změna zákona. Dopady vládní předlohy na státní rozpočet za období od 1. května do 8. června odhadlo ministerstvo financí maximálně 13 až 14 miliard korun.