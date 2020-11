Pro komunikaci s vězni využívají probační úředníci videokonference, vzájemně se chrání před koronavirem

Probační úředníci začali využívat videokonference pro komunikaci s klienty, kteří jsou zavření ve věznicích. Smyslem projektu je prevence proti nákaze koronavirem jak u vězňů, tak u úředníků. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl mluvčí Probační a mediační služby (PMS) Martin Bačkovský.

"Jarní vlna epidemie covid-19 ukázala potřebu řešit probaci a mediaci také přes moderní platformy a více přizpůsobit práci probačních úředníků aktuálním bezpečnostním trendům," sdělil mluvčí. Podle něj nelze osobní kontakt úředníka s klientem plnohodnotně nahradit korespondenční formou.

Nově spuštěný projekt se týká jak odsouzených, tak i vazebně stíhaných lidí. U obviněných připravuje PMS stanoviska pro soud k nahrazení vazby dohledem úředníka nebo elektronickým monitoringem. S odsouzenými pak spolupracuje na přípravě podkladů k podmíněnému, tedy dřívějšímu propuštění.

"Naši pracovníci s klienty často probírají citlivá témata, která souvisejí s jejich trestnou činností, přijetí jejich odpovědnosti za spáchané činy, problémy se závislostí, osobní situaci nebo řešení odškodnění obětí. Proto je nutné, aby byly obě strany ve vzájemném osobním kontaktu," uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.

Probační úředníci využívají pro videokonferenční hovory stejný systém, přes který provádějí videokonference i soudy. Komunikaci s uvězněnými klienty přes platformu Skype spustili už na jaře také advokáti. Pilotní fáze projektu začala ve spolupráci s Vězeňskou službou v lednu ve vazebních věznicích v Liberci a v Brně, vyhlášený nouzový stav pak ostrou fázi projektu urychlil.

Skype využívá Vězeňská služba i pro vzdálenou komunikaci mezi vězni a jejich rodinnými příslušníky. Stejně jako na jaře mají vězni z hygienických důvodů i nyní zakázané osobní návštěvy, a to od 23. října. Opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu.