Pro studii kolektivní imunity bylo již otestováno přes osmnáct tisíc lidí

Ve studii zjišťující kolektivní imunitu proti covidu-19 bylo od čtvrtka otestováno v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku 18 185 lidí. Organizátoři nyní vyzývají k účasti převážně osoby pozvané Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Reprezentativní skupiny lidí oslovili statistici v Praze, Brně, v Olomouci a v jejich sousedních okresech, uvedla v pondělí vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Celkem chtějí výzkumníci odebrat krev 27 tisícům lidí.

"Tyto osoby mohou využít u odběrových stanů přednostního odbavení. Několik stovek z nich už tuto možnost využilo, další mohou přijít v následujících dnech. Rozšířením studie kolektivní imunity o výsledky získané z této reprezentativní skupiny osob ve vybraných okresech se významně zvýší výpovědní hodnota výsledků celého projektu," uvedla Povolná.

V Praze byly naplněny požadované počty dobrovolníků ve všech věkových kategoriích již v neděli 26. dubna. Dál proto testují jen osoby pozvané ČSÚ nebo Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), naposledy v úterý 28. dubna. Otevírací doba odběrového stanu v Kateřinské zahradě bude v úterý zkrácena do 18 hodin. Až do 30. dubna chtějí testovat přímo v IKEM.

V Brně v pondělí dovršili kapacitu testovaných osob ve věku od 18 do 39 let. Podle mluvčí Povolné tak budou testovat už jen děti od osmi do 17 let. Dětí a mladistvých je v Brně k dnešním zhruba 19 hodinám otestováno asi 75 procent, chybí jich ještě 203. Pro zájemce, kteří spadají do testované kategorie dětí nebo byli k testování vyzváni SMS zprávou, budou v úterý 28. dubna otevřeny odběrová místa v bohunickém Kampusu i na Moravském náměstí. Od středy 29. dubna bude v Brně otevřen pouze stan na Moravském náměstí, vyplývá z informací na webu studie.

V Litoměřicích v pondělí naplnili kapacity u seniorů a starších dospělých. Dosud chybí zájemci z řad dospělých ve věku 18 až 39 let, uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Budou jich testovat ještě 74. V Litoměřicích je odběrový stan umístěný v areálu Zahrada Čech. Otevírací doba stanu je od 08 hodin do 18 hodin.

V Olomouci, Litovli a v Uničově se dobrovolníkům navíc kromě kapky krve na rychlotest odebírá také krev ze žíly. Osoby z Olomoucka, oslovené ČSÚ, jsou testováni ve stanu před olomouckým hypermarketem Globus. V Olomouci v pondělí dovršili testovaný počet seniorů. V příštích dnech se tedy budou testovat ještě dospělé osoby do 59 let. Nejvíce je v Olomouci třeba zájemců ve věku 18 až 39 let. Těch dosud otestovali dvě třetiny z potřebného počtu. Stany jsou v Olomouci otevřeny jako doposud od 08 hodin do 18 hodin.

Výsledky v květnu

V Litovli budou testovat už jen 89 osob ve věku 18 až 39 let. Ostatní kategorie byly k pondělku naplněny. Osoby v tomto věku budou testovat i v Uničově. Zde se ještě mohou nechat testovat i senioři. V čase od osmi do deseti hodin budou testovaní přednostně.

Výsledky studie mají být známé na začátku května. Má ukázat, kolik je v populaci lidí, kteří se s nemocí už setkali, ale neměli žádné vážné příznaky, které by je dovedly k lékaři a běžnému odběru u podezření na covid-19. Dosavadní modely ÚZIS počítaly s tím, že by to mohla být zhruba desetina populace. Podle epidemiologa Rastislava Maďara, který patří v době pandemie k poradcům ministra zdravotnictví, může ale protilátky mít i méně než procento testovaných. Nemocí covid-19 onemocnělo od začátku března do pondělí více než 7400 Čechů, v posledních dnech přibývají jen desítky nových případů denně.