Problém s noktovizory: aby vojáci v noci neoslepli

Bez moderních prostředků nočního vidění - noktovizorů - se neobejde žádné moderní vojsko. Podle našich informací ale česká armáda zdědila z minulosti zásadní problém. Minimálně část špičkových amerických noktovizorů nemůže používat, protože potřebují opravit. Jenže nemá zajištěn servis. Armáda tvrdí, že nejde o nic závažného a bojeschopnost jednotek není ohrožena.

V noci nebo za zhoršené viditelnosti to je jednoznačná výhoda. Čím lepší noktovizory, tím mají vojáci v konfrontaci s nepřítelem větší šanci na úspěch.

Podle vysoce postaveného úředníka ministerstva obrany, který nechtěl být jmenován, ale je dobře obeznámený se situací ve využití prostředků nočního vidění, ovšem v armádních skladech už několik let leží špičkové americké noktovizory 3. generace v hodnotě stovek milionů korun. Vojáci je ale nemohou používat. Jde o různé typy ověřené v boji, které armáda získala v letech 2002 až 2013 - značnou část od USA darem, přičemž se v souladu s licenčním ujednáním zavázala je udržovat v provozuschopném stavu.

Zrušená soutěž

Ministerstvo obrany už před několika lety vypsalo na servis a opravy těchto noktovizorů výběrové řízení, které sice mělo svého vítěze, ale výsledky soutěže v roce 2019 zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od té doby není zcela jasné, co bude dál. Podle zdroje z ministerstva je ve hře rovněž varianta, že by ministerstvo muselo nakoupit přístroje nočního vidění nové, byť ty americké mohou sloužit ještě dlouhé roky.

"Vojáci nyní musejí ve velkém používat zastaralou druhou generaci přístrojů nočního vidění, která je poměrně poruchová," sdělil jiný zdroj z armádního prostředí.

Velení české armády tvrdí, že nejde o vážný problém. "Vaše informace nejsou přesné," odpovědělo tiskové oddělení generálního štábu. Zmiňované noktovizory jsou podle něj ve skladech u útvarů, kde se používají. "Noktovizory, které je nutné opravit, jsou v řádu jednotek. Aktuální stav není nutné nijak specificky řešit. Tento stav nemá vliv na bojeschopnost Armády České republiky," uvedlo tiskové oddělení.

Podrobnější informace o počtech noktovizorů odmítlo sdělit. "Jde o specifický vojenský materiál, tyto informace podléhají utajovaným informacím," sdělilo pouze. Ovšem v roce 2017, kdy resort ministerstva obrany vyhlašoval výběrové řízení na jejich servis, uveřejnil jejich konkrétní typy a počty bez problémů.

Desítky potřebují opravu

Podle citovaného zdroje z ministerstva obrany ale opravu potřebují už desítky přístrojů za miliony korun. "To znamená, že jsou nepoužitelné. Zbylé přístroje se sice používají, ale všechny by potřebovaly pravidelný servis a opravy - ty ale nejsou zajištovány již několik let," sdělil náš zdroj.

Dodal, že armáda si začala pro jistotu pořizovat přístroje domácí výroby, které však podle něj nedosahují kvalit amerických noktovizorů.

Část amerických přístrojů chce armáda údajně dál používat. "Zatím není jasně vyřešeno, kam je pošlou. Každopádně stále platí, že i nadále budou potřebovat servis, který stále není zajištěn," dodal náš zdroj.

Přístroj musí každý půlrok na pravidelnou servisní prohlídku, při níž se například odstraní zbytková vlhkost, aby se nenarušila citlivá elektronika. V opačném případě se může toto velmi drahé vybavení nevratně poškodit.

