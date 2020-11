Prodloužení zákonné dovolené na pět týdnů hrozí zamítnutí

Návrhu KSČM na prodloužení zákonné dovolené pro zaměstnance o týden nejméně na pět týdnů hrozí ve Sněmovně zamítnutí. Před závěrečným prosincovým hlasováním na plénu zamítnutí doporučil sociální výbor, sdělila ve středu jeho předsedkyně Jana Pastuchová (ANO). Komunisté se budou snažit o to, aby dolní komora vrátila novelu zákoníku práce do druhého čtení. Pozměňovacím návrhem by prosazovali odklad účinnosti o rok.

Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová za předkladatele řekla, že výsledek jednání výboru očekávala. O předloze chtějí komunisté dál vyjednávat s ANO a ČSSD, jejichž vládu v dolní komoře tolerují. V případném opakovaném druhém čtení by chtěli navrhnout odklad zavedení pětitýdenní dovolené na leden 2022. "Jsme si vědomi, že ekonomická situace v současné době není dobrá, a není tudíž vhodné se snažit o přijetí pěti týdnů dovolené od 1. ledna 2021," uvedla.

Pokud by Sněmovna předlohu v prosinci zamítla, komunisté by ji podali podle Aulické Jírovcové znovu, byť připouštějí, že Sněmovna by ji do konce volebního období už nestihla projednat.

Komunisté hájí prodloužení základní dovolené argumentem, že zaměstnanci, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Ostatní zaměstnance současná právní úprava podle nich poškozuje. Oponenti naopak poukazují na odmítavá stanoviska zaměstnavatelů kvůli růstu nákladů.

Možnost prodloužení základní výměry dovolené zaměstnavatelem by předloha KSČM ponechala. Nezměnila by délku dovolené učitelů a akademických pracovníků vysokých škol, která činí osm týdnů.