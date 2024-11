Profesor Cyril Höschl je mezinárodně uznávanou kapacitou. Zasloužil se o popularizaci psychiatrie a destigmatizaci duševně nemocných v posledních desetiletích. V úterý 12. listopadu oslaví pětasedmdesátiny.

Od roku 1990 do roku 2021 byl ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se v roce 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) v Klecanech, a byl také přednostou Psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Letos získal cenu Neuron za mimořádný přínos vědě.

"Stres není jednoznačně negativní. Je negativní pouze tehdy, když je spojený s nemožností mít vliv na události a když je to tzv. distres, ten špatný a škodlivý. Eustres je ten pozitivní nebo i příjemný stres, který bychom v medicíně například mohli přirovnat ke zdravému pohybu. Proto já říkám mějte stres, protože je to zdravé," řekl jednou Höschl, kterému loni lékaři diagnostikovali multisystémovou atrofii, neurodegenerativní onemocnění, které má podobné příznaky jako parkinsonismus. Svalstvo postupně ochabuje, nebo dokonce vypovídá službu. "Snažím se tomu nepodléhat, ale dostávám se do různých pastí," řekl nedávno Deníku N.

Jeho otcem byl Cyril Höschl (1925-2016), jenž byl v 60. letech děkanem strojní fakulty Vysoké školy strojní a textilní (dnes Technická univerzita v Liberci). Bratr Viktor, který v roce 1997 zahynul při havárii vrtulníku v Krkonoších při výkonu povolání, byl uznávaným geofyzikem. Cyril Höschl absolvoval v roce 1974 Fakultu všeobecného lékařství UK. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat, uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. Jedním z důvodů, proč si ji vybral za profesní obor, byla plná obsazenost pražských lékařských míst v jiných specializacích.

Psychiatrie ho zároveň zlákala jako obor, který se týká toho nejzajímavějšího ve vesmíru, lidské mysli. Na medicíně ho zajímaly biochemické a fyziologické pochody v těle, endokrinologie, farmakologie. "Psychiatrie mi zbyla, když jsem po promoci nemohl jinde sehnat místo. Po čase jsem pochopil, že je to obor stejně univerzální jako celá medicína, každý v ní najde svůj zájem, od biologie přes psychotropní látky až po psychoterapii či spiritualitu," řekl jednou.

V letech 1974 až 1989 pracoval jako výzkumný pracovník a psychiatr ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (VÚPs) a byl i odborným asistentem na fakultě. Ve výzkumu se zaměřil na psychoneuroendokrinologii, která mapuje skrze změny v regulaci hormonálních dějů v organismu, co se děje v mozku při poruchách chování a prožívání. Výzkum směřuje také na psychofarmakologii a biologickou psychiatrii.

Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990-1997), poté zde byl šest let proděkanem. V letech 1990-2020 byl přednostou. V letech 2000-2011 byl ředitelem Centra neuropsychiatrických studií v Praze a v letech 2005-2013 viceprezidentem Vídeňské školy klinického výzkumu. V letech 2007-2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů a v období 2008-2009 pak v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií. Byl také členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2002-2004 a 2011-2014).

V roce 1996 neúspěšně kandidoval na Praze 8 jako nestraník na kandidátce ODA ve volbách do nově vzniklého Senátu.

Höschl publikoval přes 200 odborných textů v češtině a angličtině, podílel se jako autor nebo spoluautor na několika desítkách monografií, knih a učebnic. Věnuje se také publicistice a popularizaci vědy. Höschl se zasloužil o popularizaci a destigmatizaci psychiatrie v očích široké veřejnosti v posledních desetiletích. Měl například pravidelnou rubriku v časopise Reflex.

Držitel řady ocenění byl v posledních dvou letech oceněn třeba Zlatou pamětní medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Cenou Arnošta Lustiga, medailí Za zásluhy o vědu od Učené společností ČR a Zlatou medailí Akademie múzických umění.

Kromě turistiky a hudby má rád zejména literaturu. "Švejka si vážím víc jako filozofického prototypu než jako velkého románu. Za nejcennější považuji citáty, víc než celkový příběh. Výrok sapéra Vodičky 'Vinen nevinen, berte to po řadě!' se mi vybaví vždy, kdykoli sleduji nějaké kauzy v médiích," řekl jednou.

Höschl je ženatý, manželka Jitka Štenclová je akademickou malířkou, mají dva syny a dvě dcery.