Programem ke snížení rizik alkoholu prošlo přes sto tisíc dětí

Preventivním programem Pobavme se o alkoholu, který má ukázat dopady nadměrného pití, prošlo za deset let přes sto tisíc třináctiletých školáků. Cílem lekcí v sedmých třídách je snížit rizika experimentování s alkoholickými nápoji i pravidelné popíjení mezi dětmi. Na tiskové konferenci to v úterý řekli zástupci projektu. Na něm spolupracuje organizace Sananim a Unie výrobců a dovozců lihovin.

Podle výsledků mezinárodní Studie o dětech a jejich zdraví (HBSC) v Česku ubývá dětí, které pijí alkohol. Stále jsou ale nad evropským průměrem. První zkušenost s alkoholem před třináctými narozeninami mělo v roce 2002 sedm z deseti českých děvčat a tři čtvrtiny hochů, v roce 2014 to byla necelá čtvrtina dívek a 28 procent chlapců. V roce 2002 alkohol aspoň jednou týdně pilo zhruba 30 procent patnáctiletých dívek a dvě pětiny stejně starých chlapců, v roce 2014 to bylo 14 procent děvčat a pětina hochů. Ve 36 sledovaných zemích to bylo v průměru devět procent dívek a 16 procent chlapců.

"My se nesnažíme spasit celý svět. Naše cíle jsou jednoduché. Preventivní hodinou chceme dosáhnout toho, aby děti, které se rozhodnou experimentovat s alkoholem - a je jich hodně, to dělaly s rozumem. Aby někde nekoupily láhev, nezalezly s ní v parku do roští, nevypily ji a v nejhorším případě nezemřely. Když už se rozhodnou pít, aby to dělaly s co nejmenšími následky," řekl o lekcích pro školáky vedoucí drogového informačního centra Sananim Josef Šedivý. Je přesvědčen o tom, že počty dětí se zkušeností s alkoholem klesají i díky preventivním programům.

Lektoři školáky učí o účincích a rizicích alkoholu či o poskytnutí první pomoci v případě vážných zdravotních problémů v opilosti. Využívají animace a modelové situace. "Alkohol má u nás obrovskou tradici a patří mezi legální návykové látky. I populace má tendenci ho vnímat méně nebezpečně, než by si zasloužil. Je téměř ve všech domácnostech. Děti jsou zvyklé, že se pije. Mluvíme o rizicích. Není bezpečnější alkohol. Nedá se říct, že je možné pít pivo a nepít ´tvrdý´. Alkohol je alkohol," uvedl Šedivý.

"Etické dilema"

Zatímco unie výrobců označuje alkohol za specifickou potravinu, Sananim ho bere jako drogu. "Je to etické dilema. Pravidelně je to zhruba dvakrát ročně velké téma na etickém panelu v naší organizaci. Ten hlídá to, aby se nestalo, že se někde objeví, že alkohol je bezpečný," uvedl Šedivý. Podle něj není možné na výrobce alkoholu ale pohlížet jako na "původce zla", nést by měli odpovědnost. "Chceme, aby si uvědomili, že prodávají sice legální věc, ale se kterou je potřeba specificky zacházet," dodal Šedivý.

Podle výkonného ředitele Unie výrobců a dovozců lihovin Vladimíra Darebníka projekt Pobavme se o alkoholu loni vyšel na 1,3 milionu korun. Darebník podotkl, že stát v roce 2017 na spotřební dani na alkohol vybral kolem šesti miliard korun.

Sananim není jediná organizace, která s producenty alkoholu spolupracuje. Preventivních projektů je víc.