Projekt policie a věznice varuje školáky před drogami

Ojedinělou příležitost zeptat se odsouzených na to, jak se dostali k drogám a kam je závislost na těchto látkách přivedla, mají v letošním školním roce někteří žáci osmých a devátých tříd na Příbramsku. Policisté pro ně ve spolupráci s příbramskou věznicí připravili projekt Kam chceš dojít, který namísto tradičních přednášek umožňuje bližší kontakt s problematikou drog. Vězni dětem píšou dopisy a odpovídají na jejich dotazy na videozáznamu, součástí je i exkurze do věznice. Do pilotního projektu se zapojilo šest škol na Příbramsku, po vyhodnocení by se mohl rozšířit i do dalších okresů, řekli v úterý novinářům zástupci příbramské policie a Vězeňské služby.

Podle autora nápadu Milana Kocíka už samotné přednášky zaměřené na drogovou problematiku nestačily. "Snažili jsme se vytvořit nějakou exkluzivitu, aby to děti zaujalo, což si myslím, že se zatím daří," uvedl Kocík. Školáci podle něj znají společenskou nebezpečnost drog, ale často si neuvědomují, že je drogy mohou kriminalizovat a dostat do vězení. Jsou totiž drahé a lidé se dopouštějí trestné činnosti, aby je získali.

Žáci zapojení do projektu se zajímali například o to, v kolika letech odsouzení začali brát drogy, zda je k tomu někdo nutil, jak se projevují abstinenční příznaky nebo co největšího a nejdražšího v životě ukradli. Podle Kocíka se objevil i dotaz, kde se dají drogy sehnat a kolik stojí. Na videonahrávce, kterou měli v úterý možnost zhlédnout novináři, odsouzený popisoval, kam ho závislost na drogách přivedla. "Je to ztráta rodiny, jsou to dluhy, je to vězení, taky zdraví vám to vezme, a hodně samota," uvedl vězeň.

Policisté podle Kocíka zjišťují, že věková hranice prvouživatelů drog pomalu klesá. Zatímco ještě před dvěma lety lidé uváděli, že se s drogami poprvé setkali v prvním nebo ve druhém ročníku střední školy, nyní už je to na základní škole. Proto projekt původně zaměřený na středoškoláky nakonec cílí na žáky osmých a devátých tří základních škol.

Podle policie páchají převážnou část krádeží právě uživatelé drog. Ředitel Věznice Příbram Petr Červený novinářům řekl, že třetina trestných činů odsouzených z příbramské věznice má drogový základ a zhruba 80 procent vězňů přiznává zkušenost s drogou a to, že jim nějak ovlivnila život. Pokud se prevencí podaří odradit děti od experimentů s drogami, může to podle Červeného v konečném důsledku vést i ke snížení vězeňské populace.