Prokázaných případů nákazy koronavirem v neděli výrazně ubylo

Počet lidí nakažených koronavirem v Česku se v neděli zvýšil o 115 po sobotním nárůstu o 282. Celkem je v Česku 4587 lidí s prokázaným onemocněním covid-19. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Z nemoci se podle ministerstva údajů ministerstva vyléčilo 96 pacientů, naopak 67 lidí s koronavirem zemřelo, z toho čtyři v neděli.

Počet lidí, kteří byli v neděli otestováni na přítomnost koronaviru, ministerstvo zdravotnictví zatím nezveřejnilo. V sobotu zdravotníci udělali 6134 testů, čímž jejich celkový počet přesáhl 80 300. Předchozí neděli, tedy 29. března, bylo otestováno 2798 lidí.

Nejpočetnější je výskyt případů covidu-19 nadále v Praze, kde na každých 100 000 obyvatel připadá podle ministerstva přes 85 lidí s touto nemocí. Praha má také největší absolutní počet nakažených. Ve městě zatím testy potvrdily 1161 případů, což je přibližně čtvrtina celkového počtu nakažených v republice. Druhý nejčastější výskyt covidu-19 je v Olomouckém kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá téměř 67 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Největší podíl potvrzených případů nákazy koronavirem tvoří lidé ve věku 45 až 54 let, na které připadá necelá pětina ze všech nakažených. Podobný podíl z celkového počtu případů tvoří lidé ve věkové skupině 35 až 44 let. Naopak nejméně je mezi nakaženými dětí ve věku do 14 let, a to jenom zhruba pět procent.

V nemocnicích bylo podle údajů za sobotu 383 pacientů nakažených koronavirem. U 86 z nich mělo onemocnění těžký průběh. Přibližně 30 procent lidí nakažených koronavirem, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila, nebo byla propuštěna do domácí karantény.

Počet zemřelých, kteří byli pozitivně testování na koronavirus, stoupl v neděli o čtyři na celkových 67. Dvěma lidem, kteří v neděli zemřeli, bylo přes 60 let a dvěma méně než 50 roků.