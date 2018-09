Průvodci v Krumlově: stát nás vykořisťuje

Zhruba 40 milionů korun vydělá státu ročně státní zámek v Českém Krumlově. Reálné platy průvodců jsou ale paradoxně mnohem nižší než v časech socialismu.

Někteří průvodci tak tvrdí, že je stát dlouhodobě vykořisťuje. Zatímco totiž návštěvnost i příjmy zámku stále rostou, mzda průvodce zůstává vysoce podprůměrná. "Mám vysokou školu, pětadvacetiletou praxi, provádím v cizím jazyce. A přitom mám na Krumlově plat průvodce ve výši 16 tisíc korun hrubého," stěžuje si například Barbora Šiftová, která na krumlovském zámku provádí od roku 1994. Předtím ale pracovala už na Hluboké.

Mezi průvodci v Krumlově není ani zdaleka sama, kdo si mezi průvodci připadá podhodnocený. "Nejde jen o výši platů. Jde také o přístup státu k lidem, bez který se žádný zámek neobejde," uvedla Šiftová.

Průvodci "srdcaři"

Aby stát maximálně ušetřil, najímá stálé sezonní průvodce na zámek od dubna do října. Pak je propouští a na jaře znovu přijímá. K tomu ještě zaměstnává přes léto studenty. "Nejsem manažer, ale určitě by se dal najít způsob, manažeři jsou za to placení, jak jazykově vybavené lidi s praxí zaměstnat za nějakých podmínek po celý rok," tvrdí Šiftová.

Stát ale podle ní žehrá na to, že mezi dlouholetými průvodci jsou "srdcaři", ochotní pracovat na zámcích i za těchto podmínek. "Už nás ale ubývá. A sehnat kvalitního průvodce už začíná být problém, lidé odcházejí," tvrdí Šiftová. Když se podle ní cizojazyčný průvodce nechá zaměstnat v městském informačním centru v Krumlově, dostane paradoxně minimálně 250 korun na hodinu, tedy dva a půl krát více než na zámku.

Přitom náročnost práce neustále roste. Od roku 1991 se návštěvnost zámku v Českém Krumlově zvedla takřka pětkrát na loňských 543 tisíc lidí. "Některé prohlídky jsou předimenzované, protože zkrátka nejsou průvodci, jakmile někdo vypadne, může se stát, že vedu i skupinu padesáti návštěvníků," řekla Šiftová. Nedostatek průvodců podle ní vede i k tomu, že na neobjednanou prohlídku se musí dlouho čekat, hodně zájemců čekání raději vzdá.

Platové podmínky

Fakt, že zámek shání průvodce za současných platových podmínek čím dál obtížněji, potvrzuje i kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko. "S problémem nízkých mezd se ale potýkají všichni zaměstnanci v kultuře, nejen průvodci, " uvedl Slavko. Připouští, že stát by měl uvažovat o zvýšení průvodcovských platů. Už jen z toho důvodu, že u některých cizinců může výkon průvodce zásadně ovlivnit dojem z návštěvy Česka. Někteří cizinci totiž navštíví jen zámek a hned jedou pryč.

Také ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích Petr Pavelec údajně chápe, že si průvodci stěžují na podhodnocení. "Mzdy ale přece jen rostou. Za poslední dva roky ze sedmdesáti korun na hodinu až na současných 97," řekl Týdnu Pavelec. Stále ale zůstávají hluboko pod průměrnou mzdou. A to i v porovnání s časy socialismu. Autor tohoto článku měl v roce 1988 jako stálý průvodce na hradě Rožmberk čistou mzdu 2200 korun, což představuje v přepočtu ke kupní síle zhruba dnešních 22 000. A o takové mzdě se může dnešním průvodcům jen zdát.

Český Krumlov

Přitom se právě ze zámku v Českém Krumlově stal vysoce výdělečný podnik, doslova dojná kráva, z níž stát dotuje jiné památky. "Náš roční rozpočet je zhruba dvacetimilionový, na vstupném a dalších službách ale vyděláme ročně kolem 60 milionů korun," řekl Slavko. Zisk z existence zámku má ale i město a podnikatelé v turistickém ruchu. "Samozřejmě je ale jasné, že všechny památky nejsou tak ziskové a z našeho zisku se dotuje provoz památek s nižší návštěvností," uvedl Slavko.

V roce 1990 stálo vstupné na krumlovský zámek 10 korun. Dnes zaplatí návštěvník za hlavní prohlídkovou trasu s českým výkladem 180 korun, prohlídka v cizím jazyce vyjde na 230 korun.