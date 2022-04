První den 30. kongresu ODS.

Občanská demokratická strana pořádá svůj 30. kongres, který bude volební. Funkci předsedy občanských demokratů na něm bude obhajovat premiér Petr Fiala. Nejvyšší orgán ODS, která se po úspěchu koalice Spolu v říjnových volbách po letech vrátila do Strakovy akademie, se sejde v pátek a sobotu 8. a 9. dubna 2022 v prostorách pražského kongresového centra O2 universum. V první den kongresu vystoupí s úvodním slovem premiér Fiala. Následovat budou projevy ministrů za ODS Jany Černochové, Martina Baxy, Pavla Blažka, Martina Kupky a Zbyňka Stanjury. Svůj projev přednese také předseda Senátu Miloš Vystrčil a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček.

Následovat bude politická diskuse delegátů. Kongres občanských demokratů se měl původně konat 15. ledna, kvůli opatřením proti epidemii covidu-19 byl však odložen. Zahájen bude v pátek 8. dubna v 15.30.

Kongres pořádá ODS pravidelně po dvou letech. Naposledy 18. ledna 2020 Fiala obhájil svůj mandát, když získal podporu více než 90 procent delegátů kongresu. Setkání stovek občanských demokratů se tehdy neslo v duchu kritiky tehdejší vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) a příprav na předloňské krajské a senátní volby a loňské sněmovní volby. Fiala tehdy uvedl, že ODS má v hlasování o novém složení Sněmovny ambici zvítězit. Do hlasování šli občanští demokraté spolu s lidovci a TOP 09, po volbách složili vládní tým ještě dohromady s koalicí Starostů a Pirátů.

Koalice Spolu vyhrála sněmovní volby nad hnutím ANO o 0,67 procenta, což představovalo 35.765 hlasů. Byl to nejtěsnější rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí v historii obsazování dolní komory Parlamentu. Spolu má ve Sněmovně 71 křesel, druhé ANO o jedno víc. Třetí PirSTAN získal 37 mandátů.

Podle posledního volebního modelu agentury Kantar CZ by sněmovní volby nyní opět vyhrálo Spolu, kterému by dalo hlas 32,5 procenta voličů, více než v říjnových volbách. Druhé by skončilo hnutí ANO se ziskem 27,5 procenta. Do Sněmovny by se dostala ještě koalice Pirátů a STAN a hnutí SPD. V průzkumu, který se konal ve druhé polovině února a na počátku března, posílila podpora koalice Spolu oproti výsledku voleb o téměř pět procentních bodů, a to zejména zásluhou ODS. Pokud by strany kandidovaly samostatně, nejvíce hlasů by získalo ANO s 25 procenty hlasů následované ODS, která by od voličů získala 21 procent.