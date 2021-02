První dodávka antigenních testů do škol bude 28. února

Antigenní testy pro testování žáků ve školách bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. Budou to čínské antigenní testy Lepu, vzorky se odebírají z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy. České televizi (ČT) to v pátek řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). První dodávka 800 tisíc kusů má podle něj dorazit 28. února, cena za test včetně dopravy je 65 korun.

Hamáček řekl, že ještě jedná s čínskými úřady, aby mohla být první dodávka doručena dříve. Podle ministra má firma dodat 3,654 tisíc testů. "Ty by měly dorazit v následujících dnech. Ale pro nás je klíčové, aby tady ta první dodávka byla co nejrychleji," řekl ČT Hamáček. Společnost podle něj byla jediná, která nabídla kompetitivní cenu a schopnost dodávek v požadovaném čase.

Leteckou dopravu podle ministra zajistí dodavatel, testy budou následně distribuovány do krajů. "My s tím máme zkušenosti z jara, takže předpokládáme zapojení Hasičského záchranného sboru a vyzkoušených krajských distribučních center," uvedl Hamáček. Stejným způsobem se podle něj vnitro chystá do škol distribuovat i respirátory ze státních hmotných rezerv.

Kvůli epidemii nemoci covid-19 jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní mají výuku na dálku. Od 1. března by se podle vlády měly do lavic vrátit závěrečné ročníky středních škol a postupně pak i další. Podmínkou je právě zajištění testů na covid-19.

Podle Hamáčka ministerstvu přišlo devět nabídek na dodání testů do škol. Některé ale musely být vyřazeny, protože nesplnily formální náležitosti, například žádost o výjimku ministerstva zdravotnictví tak, aby mohly být testy použity pro samotestování. Někteří dodavatelé také podle ministra nebyli schopni dodat požadované množství testů v termínu.

O tom, že podepsal výjimku, která umožní nákup antigenních testů pro školy, v pátek po jednání vlády mluvil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "V současné době ještě s právními experty dalších resortů urychleně hledáme způsob, jakým usnadnit udělování těchto výjimek, aby se mohlo jednat o udělení ideálně plošné," řekl Blatný. Cílem podle něj je, aby mohly být pro plošné testování snadno využitelné i další testy, například ze slin. "Je naší snahou, abychom díky tomu v krátké době umožnili i testování a samotestování u zaměstnavatelů," dodal Blatný.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu uvedl, že ministerstvo školství po zajištění testů připraví instruktážní videa a návod, jak při testování žáků postupovat. Účast na testování bude podle něj nezbytnou podmínkou pro docházku k prezenčnímu vzdělávání.

Mezinárodní skupina Tardigrad se zabývá přepravou zásilek v zákazníkem požadované teplotě. Pobočky má v Praze, Dubaji a Kyjevě. Česká pobočka, Tardigrad International Consulting s.r.o., byla založena v roce 2016 britskou společností Tardigrad International LP. Od července 2019 je jejím jediným společníkem a jednatelem Monika Jírovcová. Základní kapitál společnosti činí 1000 Kč. Vyplývá to z údajů internetové verze obchodního rejstříku.