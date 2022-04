První medičky z Ukrajiny se zapojí do výuky na 1. lékařské fakultě UK

Prvních devět studentek medicíny, které uprchly z Ukrajiny, se zapojí do výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zařadí se do českého i anglického studijního programu, stáž jim umožní studium ještě v nynějším semestru. Fakulta o tom ve středu informovala v tiskové zprávě.

"V delším časovém horizontu budeme připravovat pomoc nejen jednotlivým studentům, ale ukrajinskému lékařskému školství obecně, například i spolupracovat v oblasti distanční výuky. Jsme si vědomi, že mnozí z ukrajinských mediků pomáhají a budou pomáhat doma na Ukrajině. I u nich je třeba myslet nejen na první týdny, ale také dlouhodobou pomoc," uvedl děkan Martin Vokurka.

Stáže mají zatím garantované do konce letního semestru. Budou moci navštěvovat vybrané teoretické ústavy a některá klinická výuková pracoviště. Zároveň se budou učit česky, aby se mohli přihlásit k řádnému studiu v přijímacím řízení 2023/2024. Některé již absolvované předměty si pak budou moci nechat uznat a postoupit do vyšších ročníků. Fakulta počítá s tím, že by program pokračoval i v příštím, zimním semestru.

Ministerstvo školství uvolní podle fakulty na podporu ukrajinských studentů 150 milionů korun. Karlova univerzita jim nabízí stipendia a také ubytování na kolejích a stravu. Celkem studuje v současné době v běžných studijních programech 1. lékařské fakulty 50 ukrajinských studentů a studentek. Letos se jich hlásí ke studiu dalších 150 z celkového počtu 6000 uchazečů.