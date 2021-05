První návštěvníci přišli po půl roce na Pražský hrad, kontroly u vstupu zůstaly

Lidé ode dneška (3. 5. 2021) mohou po více než půl roce znovu navštěvovat Pražský hrad. Otevřel se celý areál Hradu i některé objekty v něm. Při vstupu do areálu stále zůstávají zátarasy. Kancelář prezidenta republiky uvádí, že policisté by neměli již návštěvníky kontrolovat plošně, ale jen namátkově. Podle dostupných informací se tak děje, policisté prohlížejí třeba batohy.

Areál Hradu je od pondělka přístupný denně od 6:00 do 22:00, zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00. Lidé mohou na Pražský hrad stále přijít jen od Prašného mostu, z Hradčanského náměstí čtvrtým nádvořím a přes Opyš ve směru od Malostranské. Přes první nádvoří do Hradu vstoupit nelze, to je stále vyhrazeno jen pro odchod z areálu.

První návštěvníci již v pondělí na Pražský hrad zavítali, většinou si ho jen prošli nebo navštívili zahrady, někteří také přicházeli na dvě otevřené výstavy. V Jízdárně se koná velká mezinárodní výstava o Janu Amosovi Komenském, v Císařské konírně je výstava nejlepších prací ze soutěže Grafika roku 2020. Přístupný je jeden z prohlídkových okruhů, který zahrnuje katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s Daliborkou. Na Hrad se již dnes vydaly první školní skupiny, děti po malých skupinkách třeba navštěvovaly katedrálu.

Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře. Během současné více než půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a velikonočním čase.

Počty návštěvníků uvnitř objektů jsou omezeny 15 metry čtverečními na osobu, maximální počty návštěvníků mají na Hradě oznamovat cedule před každým z objektů. Konat se zatím nemohou skupinové prohlídky.