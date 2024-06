První zásilka munice z české iniciativy dorazila na Ukrajinu, informoval Fiala

Na Ukrajině bránící se ruské agresi už je dělostřelecká munice, kterou se podařilo nakoupit v mimounijních zemích díky české iniciativě. První zásilka před časem dorazila na Ukrajinu, uvedl dnes premiér Petr Fiala (ODS) na síti X k výsledku společného nákupu organizovaného Českem.

O posunu informoval prezidenta Petra Pavla na dnešním jednání na Pražském hradě. Novinářům později stejně jako v minulosti odmítl popsat podrobnosti s odvoláním na bezpečnostní důvody. Iniciativa podle něho pokračuje podle plánů. ANO považuje postup české vlády za netransparentní.

Koncem května Fiala řekl, že na iniciativu dosud přispělo 15 zemí EU a Severoatlantické aliance (NATO) přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun). Memoranda s Českem podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) podepsalo k druhé polovině června 18 zemí, naposledy Island. Ukrajina by měla podle prohlášení vládních politiků dostat do konce roku asi půl milionu kusů munice, další zásilky mají dorazit v červenci.

S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo EU přišel Fiala na unijním summitu v únoru. Česko funguje jako zprostředkovatel a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení. Vláda bližší podrobnosti o původu munice zveřejňovat nechce, protože podle Černochové dané země mají "politiku všech azimutů" a nechtějí se stavět na jednu, nebo druhou stranu. Opozice vládu kritizuje za to, že není jasné, kolik na iniciativu přispěje Česká republika, a zpochybňuje i kvalitu munice.

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný dnes v pořadu Press klub Frekvence 1 řekl, že iniciativa začala spoluprací české a nizozemské vlády už na konci roku 2022, později se připojilo Dánsko. Česko podle něj nabízelo zapojení i dalším zemím, politická vůle pro větší spolupráci se ale podle něj objevila až letos.

Kopečný upřesnil, že se v rámci iniciativy nenakupuje pouze starší munice, ale i nová výroba v zemích EU i mimo ni. "Předplácí se kapacita produkční linky na několik měsíců dopředu," řekl. Kolik munice na Ukrajinu zatím dorazilo a zda se už používá, nechtěl říct. Podle něj to vláda oznámí v nejbližších týdnech. Dodávky podle něj budou na bojišti znát, protože Ukrajina bude získávat násobně vyšší množství munice, než jí evropští partneři dodávali dosud.

Černochová doufá, že se dodávky na bojišti projeví. "Uděláme pro to maximum možného, aby to tak bylo. Ale tu munici budou mít v ruce Ukrajinci a bude samozřejmě záležet na jejich taktice, na jejich vojenském postupu, jaký oni zvolí. My jim můžeme poskytovat podporu právě v podobě vojenského materiálu," řekla v nedávném rozhovoru s ČTK.

Prezident Petr Pavel dnes novinářům řekl, že iniciativa je součástí celkového úsilí v podpoře Ukrajiny v jejím právu na sebeobranu, neboť napadená země nemá takové zdroje jako Rusko. Ocenil, že se podařilo první část dodávky doručit a že existuje už alespoň rámcový plán dodávek po zbytek roku. Očekává, že iniciativa bude jedním z bodů jednání na červencovém summitu NATO ve Washingtonu.

Podle zástupců ANO je iniciativa netransparentní a přináší "neuvěřitelné zisky zbrojařům". Babiš po dnešní schůzce s Pavlem a Fialou novinářům řekl, že to považuje za nemorální. Česko by podle něj mělo spíše prosazovat jednání mezi oběma znepřátelenými státy o ukončení bojů.