Prymula bude zmocněncem pro vědu, vláda schválila další uvolnění a pomoc podnikatelům

Vláda v pondělí jednomyslně schválila pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, kterou bude zastávat dosavadní náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Na ministerstvu Prymula skončí do konce týdne. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že půjde o post vědeckovýzkumný, který se nebude krýt s kompetencemi ve zdravotnictví.

V Česku byl sice v neděli podíl nových případů nemoci covid-19 na počtu testů nejvyšší za více než měsíc. Rozvolňování vládních opatření proti koronaviru ale pokračuje. Od úterý končí vyhrazená doba nákupů v obchodech pro seniory a stát chce také částečně otevřít hranice. Otevřely se vnitřní prostory restaurací či hotelů a mohou se konat akce až pro 300 lidí. Také se již mohli do základních škol vrátit žáci prvního stupně a ministerstvo školství otevře od 8. června třídy i žákům druhého stupně.

V pondělí byla mimo jiné zmírněna pravidla pro nošení roušek. Lidé je už nemusí nosit venku, pokud dodrží aspoň dvoumetrový odstup od dalších lidí, kteří s nimi nežijí ve stejné domácnosti. V budovách nebo MHD je nošení roušek dál povinné.

Od úterý pak již neplatí ve větších obchodech s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií doba vyhrazená pro nákupy lidí starších 65 let mezi 8.00 a 10.00. Na pondělním zasedání o tom rozhodla vláda. Opatření z druhé poloviny března mělo seniory, jako hlavní skupinu ohroženou covidem-19, ochránit před nákazou.

Otevřené hranice

V úterý se také otevřely silniční a železniční přechody na hranicích republiky s Rakouskem a Německem. Otevřely se také pro mezinárodní lety další letiště v Česku kromě pražské Ruzyně, z níž se do ciziny létá už nyní. Nadále však musí lidé při vstupu do Česka dokládat negativní test na covid-19 a dál platí opatření neumožňující vstup do ČR turistům. Občané Evropské unie a cizinci, kteří mají přiznané postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU, nově budou moci od úterý maximálně na dobu 72 hodin vstoupit na území České republiky. Musejí ale mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy osob, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu. Od středy ale budou moci Češi a Slováci cestovat mezi Českem a Slovenskem bez nutnosti testů na covid-19 a bez karantény, oznámil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).

Díky uvolňování vládních opatření se v pondělí mohli po dvouapůlměsíční pauze vrátit do škol žáci prvního stupně základních škol. Podle odhadů ministerstva školství se do lavic vrátilo asi 60 procent z nich. Žáci druhého stupně budou moci chodit od 8. června do škol na konzultace či třídní hodiny. Od 1. června se mohou vrátit do speciálních škol děti se zdravotním postižením a bude moci také začít praktické vyučování na středních školách a konzervatořích.

Vláda v pondělí kromě uvolňování omezení projednávala i pomoc pro firmy a podnikatele, které postihla vládní opatření proti koronaviru. Firmám s 50 a méně zaměstnanci by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Také by podle daňové balíčku vlády mohla klesnout daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení z 15 na deset procent. Dále by měla klesnout o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny. Zemědělcům by se zase mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty. Návrhy musí ještě schválit zákonodárci a prezident.

Konec dvojité ochrany obličeje

Kadeřníci nemusejí od úterý nosit dvojitou ochranu obličeje, mohou odložit štít. Měli by ale alespoň každé dvě hodiny měnit roušku. Roušku nebudou muset mít plavčíci či trenéři, kteří budou od ostatních lidí na dva metry, odložit ji budou moci také řidiči veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s někým dalším. Roušky nově nebudou muset při zachování dvoumetrových rozestupů také nosit všichni zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě.

Pro ukončení karantény nařízené kvůli covidu-19 bude třeba test z výtěru z nosohltanu, takzvaný PCR test. Dosud se pro to používaly rychlotesty. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V době vrcholící epidemie bylo v karanténě podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 22 tisíc lidí, k 24. květnu už jich bylo jen zhruba 2500.