Prymula nechce ochromit ekonomiku, restaurace a bary přesto nejspíš čekají omezení

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nechce pro zmírnění epidemie koronaviru zavádět opatření, která by handicapovala ekonomiku, byť jsou jednodušší. Lidé si musí vzít za své, že mají v boji proti epidemii s úřady spolupracovat. Řekl to v úterý na tiskové konferenci po svém uvedení do úřadu. V roli ministra chce Prymula epidemii stabilizovat a oploštit nárůst počtu infikovaných.

"Udělám proto vše, na druhou stranu nejsem spasitel," uvedl Prymula. Apeloval přitom na politiky, aby alespoň na několik týdnů zapomenuli na půtky.

Zdůraznil, že ačkoli se chce z pozice ministra věnovat i dalším problémům zdravotnictví, nehodlá "dramaticky točit kormidlem vývoje". "To, co je primárním úkolem, je opravdu operativní krizový management, který by měl zachytit nástup epidemie a pokud možno ji zklidnit," uvedl. Současně požádal zdravotníky o další spolupráci. Stejnými slovy jako v pondělí večer premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý Prymula vyjmenoval profese, které byly a budou v boji s koronavirem třeba.

Nouzový stav, jak se o jeho znovuzavedení v posledním týdnu spekuluje, podle Prymuly zatím není nutné vyhlásit. Potřebná opatření se dají vyhlásit i bez něj, uvedl. Nevyloučil ale, že by si to situace mohla vyžádat za týden nebo za dva.

Změn se nejspíš dočkají restaurace a bary

Pravděpodobné je podle Prymuly další omezení hromadných akcí a provozu restaurací a barů. Diskutuje se podle něj o posunutí zavírací doby na 22:00 ze současných 24:00 hodin. Zároveň je pravděpodobné omezení počtu účastníků na 100 na venkovních akcích a 50 na vnitřních. Počítá se přitom s výjimkami pro akce, které nejsou tak rizikové. Omezí se ale akce, kde lidé jedí nebo pijí a nedodržují rozestupy.

V hlavním městě platí omezení otevírací doby restaurací od 9. září. Restaurace, bary a kluby musejí být od půlnoci do 06:00 zavřené. O pět dní později byla omezena otevírací doba restaurací ve Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Povinnost se pak rozšířila na celé území státu z pátku na sobotu 19. září.

První stupně základních škol se zavírat nebudou

Prymula po uvedení do úřadu znovu ubezpečoval, že ministerstvo nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Zavírání škol si podle něj nikdo nepřeje, je to citlivé téma, poznamenal. Pro některé regiony se nicméně diskutuje o možnosti distanční výuky na druhých stupních základních škol či na středních školách, zopakoval. Ředitelé by podle Prymuly měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl čtyřdenní víkend a vznikl čas na útlum epidemie.

Podle premiéra je nejdůležitější zabezpečit dostatečné kapacity nemocnic při jakémkoliv vývoji epidemie. Je třeba také zajistit, aby hygienici každý případ trasovali do 48 hodin. Pomoci má i systém sebetrasování, který má být zaveden co nejdřív.

Revoluce ani zemětřesení se konat nebude

"Nestávám se ministrem covidu, a toto není ministerstvo covidu. Je to ministerstvo zdravotnictví a existuje tady celá řada dalších priorit a projektů," uvedl Prymula. Podotkl, že nechystá revoluci ani personální zemětřesení. Pokračovat hodlá například v reformě psychiatrie, primární péče či přípravách elektronizace ve zdravotnictví. Za boj na velmi dlouhý čas označil problém s délkou a komplikovaností získávání atestací.

Prymulu jmenoval prezident Miloš Zeman v pondělí po odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). "Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie," řekl Zeman Prymulovi po jmenování. Zmínil, že Prymula obstál v jarní vlně epidemie. Zeman mu za to počátkem dubna slíbil udělit nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. Některá vyjádření, která Prymula pronesl jako šéf krizového štábu, vyvolala velkou pozornost. Například, když 22. března hovořil o možnosti dlouhodobého uzavření hranic s tím, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou.