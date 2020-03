Prymula: Občané by měli nosit textilní roušky, uzavření Prahy se nechystá

Náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula apeloval na občany, aby používali textilní roušky. Stát se bude snažit je pro obyvatele získat. Opakované zásobování jednorázovými rouškami při aktuálním nedostatku zdravotnických pomůcek je velmi komplikované, řekl Prymula po jednání pracovní skupiny Ústředního krizového štábu.

"Chci apelovat na obyvatele, aby, pokud mají možnost, používali textilní roušky. Ukazuje se, že používání jednorázových roušek je náročné a příliš opakovaně je používat nelze. I my sami budeme uvažovat o tom, abychom pro obyvatelstvo získali roušky textilní, protože zásobit při dnešním nedostatku jednorázovými pomůckami opakovaně všechny je velmi komplikované," poznamenal Prymula.

V úvodní části jednání se skupina zabývala distribucí ochranných pomůcek tak, jak to vychází z ve čtvrtek schválené struktury zásobování. Ministerstvo zdravotnictví zásobuje své přímo řízené organizace, páteřní nemocnice s infekčními odděleními, záchranné služby nebo krajské hygienické stanice. Ostatní má na starosti ministerstvo vnitra.

"My jsme jednali také o tom, jakým způsobem celá logistika bude operována. Náš základní sklad je v Sedlčanech, ministerstvo vnitra prostřednictvím policie nabízí sklad v Pardubicích, který je velmi blízko přistávací dráhy. Pokud ta velkokapacitní letadla přistanou, jak mají přistát, materiál by z nich byl distribuován právě do tohoto skladu, který má výhodnější polohu. Z něho by byl distribuován po celé republice, případně do Sedlčan pro potřeby naše," uvedl Prymula.

Konec slev a omezení výjezdů na chaty

Prymula navrhne vládě, aby zrušila slevové akce v obchodech. Podle něj to způsobuje komplikace kvůli shromažďování osob, rozvoz letáků je navíc potenciálním zdrojem šíření koronaviru. Problém se slevovými akcemi se objevil v souvislosti s vymezením otevírací doby v obchodech, kdy mezi 7.00 a 9.00 mohou nakupovat pouze osoby starší 65 let nebo handicapovaní. Objevují se podle něj stížnosti, že senioři všechno zlevněné zboží vykoupí.

"Já navrhnu vládě, abychom slevové akce zrušili. V této době si myslím, že je to zbytečné, není tady nějaký problém, že bychom se museli podbízet s některými potravinami za levnější ceny. Takže ty slevové akce nemají význam, ba naopak jsou potenciálně nebezpečné," řekl Prymula.

K omezení otevírací doby obchodů a vyčlenění její části pro seniory vláda sáhla s ohledem na to, že starší lidé jsou rizikovější skupinou při nákaze koronavirem. Původně kabinet určil pro lidi starší 65 let nákupní dobu od 10.00 do 12.00, ve čtvrtek ji posunul na dřívější hodiny. Omezení se vztahuje na obchody s potravinami, s hygienickými potřebami a na drogerie.

Předseda Ústředního krizového štábu dále apeloval na lidi, aby na chalupy a chaty odjížděli jen v případě, že to je nutné. "Pokud už se rozhodnou někam jet, tak aby dodržovali elementární pravidla a nestýkali se s místními. Nechceme zavléct onemocnění tam, kde není," řekl. Lidé v rekreačních objektech by se měli vyhnout kontaktu s místními obyvateli a nákupům v místních obchodech. Prymula také podotkl, že případné uzavírání obcí před rekreanty nemá oporu v zákoně.

Města v karanténě

Uzavření Prahy a jiných velkých měst by bylo nesmyslné, řekl rovněž Prymula na brífinku po jednání pracovní skupiny Ústředního krizového štábu. V krajních případech se to může týkat malých vesnic, zmínil. O zákazu vycházení by se podle něj uvažovalo až tehdy, pokud by všechna opatření selhala.

"Jenom z hlediska reality je to naprosto nesmyslné. My nejsme velká Čína, kde si můžou dovolit opouzdřit takto velikou lokalitu, protože ty ostatní lokality by musely nahradit produkci, která je v nějaké uzavřené lokalitě, a to je téměř nemožné," řekl.

Stát bude podle něj analyzovat situaci v Litovli a přidružených místech. Oblast Litovle, Uničova a dalších 19 obcí byla v pondělí uzavřena kvůli šíření nákazy koronavirem. "Ukazuje se, že je to velmi komplikované z hlediska zásobování, vydávání povolenek, kdo vjíždí do prostorů, kdo tam nesmí vjíždět, a tak dále," poznamenal Prymula.

"Jsem si téměř jist, že nedojde k uzávěrám, jako je uzávěra Prahy. Může se stát, že to bude nějaká malá vesnička, kde je třeba 90 obyvatel a 60 z nich by bylo v nějaké velké expozici, ale určitě to nebude otázka Prahy a nějakých velkých měst, to je vyloučeno," dodal náměstek. Uzavření Prahy dříve vyloučili také její primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Prymula Právu řekl, že pokud budou lidé zákaz volného pohybu v České republice obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Na brífinku ale uvedl, že jde o naprosto limitní opatření, o kterém by se uvažovalo v případě, že by všechna ostatní selhala. "Ale to je hodně daleko a já doufám, že se k tomu nedostaneme," poznamenal.

"To je model, který byl v Číně po určitou dobu, aby se zastabilizovala situace, kdy už padá i výroba, už se ani nechodí do práce, nejezdí se městskou hromadnou dopravou, která se vypne a lidé jsou doma s výjimkou toho, že si dojdou třeba jednou za týden na nákup. Ale já si opravdu nemyslím, že to nastane," doplnil Prymula.