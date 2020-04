Prymula: Plošné testování seniorů v domovech není v plánu

Stát plánuje pravidelné testování personálu domovů pro seniory na nový typ koronaviru, u klientů to s ohledem na jejich množství zatím není reálné. V České televizi to v sobotu řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dalším zvažovaným opatřením podle náměstka je, aby personál bydlel v provizorních podmínkách přímo v zařízeních a nechodil mezi běžnou populaci.

Ministerstvo podle Prymuly nyní jedná s kraji ohledně distribuce rychlotestů. Pravidelné testování personálu by měli provádět lékaři, kteří do domovů docházejí, dodal. Plošné testování všech včetně seniorů v plánu není. "To je obrovská skupina osob, to bychom testovali na úrovni Spojených států, které jsou x násobně větší než my, takže to zatím kapacitně určitě není možné," vysvětlil náměstek.

Další zmíněné opatření by se mohlo týkat izolace zaměstnanců v domovech, aby nemohli nákazu do zařízení přinést zvnějšku. V některých zejména soukromých domovech to tak podle Prymuly již funguje. "Bydlí v karavanech nebo v nějakých improvizovaných podmínkách s těmi svými klienty," řekl.

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a seniorů, kteří se do domovů vrací po pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví také přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100 000 obyvatel. Stát pro starší pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol v pondělí vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Testy by se podle nich měly opakovat minimálně každých 14 dnů. Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví k sobotnímu ránu je v republice 4194 osob s potvrzenou nákazou koronavirem, 74 lidí se dosud uzdravilo a 56 jich zemřelo. Počet hospitalizovaných byl v pátek 380.