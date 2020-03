Prymulu v čele Ústředního krizového štábu zřejmě vystřídá Hamáček

Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula zřejmě opustí svou funkci, aby se věnoval projektu chytré karantény. Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Lidové noviny (LN) řekl, že se o tom vede debata a rozhodnout by se mělo v pondělí.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o případném převzetí funkce šéfa štábu aktivovaného kvůli šíření nového koronaviru bude v poledne jednat s premiérem a že je připraven se úkolu zhostit.

"Vedeme o tom debatu. Profesor Prymula se musí soustředit na systém chytré karantény a hlavně na zdravotnictví a na epidemiologické záležitosti. Dnes bychom to měli vyřešit," odpověděl Babiš LN na otázku, zda by řízení Ústředního krizového štábu mohl převzít Hamáček.

Zmocněnec vlády

Odchod z čela Ústředního krizového štábu avizoval také Prymula. V Českém rozhlasu a České televizi řekl, že nemůže sedět na třech židlích a soustředí se na zdravotnickou přípravu projektu chytré karantény. Babiš v LN uvedl, že Prymula bude zmocněncem vlády, který bude projekt zastřešovat. Centrálnímu řídícímu týmu chytré karantény velí brigádní generál Petr Procházka, dodal premiér.

Projekt chytré karantény se začíná testovat na jižní Moravě. Jeho základem je zmapování pohybu nakaženého člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Armáda vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s infikovaným. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.

Vláda o aktivaci Ústředního krizového štábu rozhodla 16. března. Hamáček podle svých dřívějších vyjádření aktivaci štábu Babišovi několikrát navrhoval už v předešlých dnech. Štáb podle statutu po vyhlášení krizové situace, mezi které se řadí i současný nouzový stav, připravuje návrhy řešení. Jeho předseda je předkládá Bezpečnostní radě státu, v případě nutnosti vládě.

Statut štábu vláda před jeho aktivací změnila. Podle nové podoby statutu jmenuje premiér předsedou štábu podle situace některého z členů vlády nebo štábu, původně mohli v čele štábu stát pouze ministr obrany nebo ministr vnitra. Kritici Babišovi vytýkali, že štáb nechtěl aktivovat, aby se mohl v médiích prezentovat jako ústřední postava boje proti šíření koronaviru.