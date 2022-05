Půl milionu domácností může do pěti let začít topit obnovitelnými zdroji

Do pěti let by mohlo přes půl milionu domácností v Česku přejít na vytápění obnovitelnými zdroji a až 400 tisíc zrenovovaných budov by mohlo ušetřit zhruba 350 milionů metrů krychlových plynu díky snížené potřebě energií na vytápění. Na středeční tiskové konferenci to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie a asociace energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy. Kvůli sílící hrozbě omezení či zastavení dodávek plynu z Ruska by obnovitelné zdroje podle nich měly být veřejným zájmem.

V Česku je zhruba 4,5 milionu domácností. Podle odhadu Komory obnovitelných zdrojů energie by mohlo do pěti let 250 tisíc domácností přejít na vytápění tepelnými čerpadly, dalších 200 tisíc si pořídí kotle na dřevo, 100 tisíc akumulační kamna a krby, 40 tisíc kotle na pelety a 30 tisíc domácností bude využívat solární kolektory. Dalších zhruba 30 tisíc domácností se připojí na soustavy dálkového vytápění na bioplyn či biomasu. "Zšestinásobíme počet fotovoltaických střešních mikroelektráren. Do pěti let tedy vznikne nejméně 200 tisíc střešních mikroelektráren," uvádí odhad komory.

Ostatní nově vybudované obnovitelné zdroje energie podle komory zajistí elektřinu v objemu 1,4 milionu megawatthodin. "To odpovídá spotřebě domácností v Olomouckém a Zlínském kraji. Očekáváme, že do pěti let dojde ke zdvojnásobení celkového instalovaného výkonu větrných elektráren," tvrdí Komora obnovitelných zdrojů energie.

Zástupci profesních sdružení věří, že pomocí obnovitelných zdrojů a šetrných budov se podaří výrazně snížit závislost Česka na ruském plynu. "Každá věc se počítá, každý kubík se počítá. Je třeba to brát komplexně a jednou z nich je šetrné stavebnictví," uvedla ředitelka asociace Šance pro budovy Šárka Tomanová. "Oba sektory nás můžou ruku v ruce vytáhnout z bryndy a v dlouhodobém horizontu zajistit soběstačnost v rámci EU," doplnil předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Vývoj ve stavebnictví u nových i rekonstruovaných domů je podle Tomanové poměrně dobrý, stoupá podíl rodinných domů s nejvyšší energetickou náročností. Podle Šance pro budovy by podle ideálního scénáře mohl zrychlit počet renovací o dvě až 2,5 procenta za rok. Základem je financování, na které dosáhne každý vlastník. Tomanová uvedla, že v dotačních programech je na renovace vyčleněno okolo 100 miliard korun. Apelovala také na aktivní přístup vlastníků.

Podle Chalupy je potřeba odstranit bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jako jsou nejednotné, pomalé a neefektivní povolovací procesy či nedostatek montérů a projektantů. Ocenil, že se postupně mění i přístup politiků. "Ale stále mi chybí to, že obnovitelné zdroje mají být jasnou prioritou, zakotvit to jako veřejný zájem," konstatoval Chalupa.

Spotřeba zemního plynu v České republice v loňském roce vzrostla o 8,5 procenta na 9,43 miliardy metrů krychlových, což je 100,7 miliardy kilowatthodin, vyplývá z údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Počet odběrných míst v domácnostech ale klesl o 8,4 tisíce na 2,605 milionu a současná hrozba zastaven dodávek plynu z Ruska to podle předpokladů ještě urychlí.

Na posledním summitu Evropské unie se státy shodly, že do roku 2027 se Evropa zbaví závislosti na ruských fosilních zdrojích. Aktuálně Česko nakupuje většinu plynu na západoevropských burzách. Jedinou českou firmou nakupující plyn přímo v Rusku je ČEZ.