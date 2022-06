Půlka zahraničních absolventů českých VŠ zůstává v ČR kvůli práci

Zahraniční absolventi českých vysokých škol zůstávají téměř v polovině případů po dostudování v Česku kvůli práci. Se studiem jsou spokojeni, většinou pak pracují ve stejném nebo příbuzném oboru. Vyplývá to z průzkumu, který ve čtvrtek novinářům představili zástupci Domu zahraniční spolupráce (DZS). Podle nich je podpora studia cizinců v Česku pro stát výhodná, protože v zemi posilují řady kvalifikovaných vysokoškolských pracovníků a ve světě šíří dobré jméno České republiky.

Průzkum se konal loni v listopadu a prosinci a zúčastnilo se ho zhruba 4500 zahraničních absolventů českých vysokých škol. Kolem 69 procent z nich studovalo v Česku v běžném studijních programu, 28 procent mělo zkušenost z krátkodobého studijního pobytu.

Na českých vysokých školách je v současnosti asi 304 tisíc studentů, z toho cizinci tvoří kolem 17 procent. Počet zahraničních studentů v ČR roste už 20 let, trend nezastavila ani epidemie covidu-19. Podle Jakuba Tesaře z DZS se ale mění skladba zahraničních studentů. Zatímco ještě před pár lety jich polovina byla ze Slovenska, nyní je Slováků asi 40 procent a přibylo lidí z postsovětských států. Minulý rok bylo 16 procent cizinců z Ruska a osm procent z Ukrajiny. Tesař upozornil, že tyto podíly se nyní v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem změní.

Kolem 97 procent zahraničních absolventů v průzkumu uvedlo, že by studium v Česku doporučilo. Dvě třetiny měly dobrý vztah k ČR ještě před příjezdem na českou vysokou školu. Podobně velké množství uvedlo, že se jejich vztah k zemi díky studiu ještě zlepšil. Výrazněji to bylo u lidí na krátkodobých studijních programech. To má podle Tesaře velký dopad na pozitivní propagaci ČR v zahraničí.

Devět z deseti respondentů v průzkumu uvedlo, že jejich studium v Česku bylo přínosné pro jejich kariéru. Kolem 45 procent jich po dostudování zůstalo v ČR kvůli práci. Tesař zdůraznil, že se to netýká jen Slováků. V jejich případě setrvává v ČR kvůli práci asi 49 procent absolventů, z jiných zemí je to 41 procent. Mezi důvody, proč se další absolventi vracejí do vlasti, jsou nejčastěji rodinné a osobní důvody, práce a neuspokojivý výdělek.

Kolem 58 procent absolventů celých studijních programů v ČR zůstává v oboru, který vystudovala. V příbuzném oboru jich pracuje po dostudování čtvrtina. V zájmu ČR je proto, aby lákala cizince například na studium IT, uvedl Tesař. "Většina jich tu pak pravděpodobně zůstane a budou zde pracovat," řekl.

Sedm z deseti zahraničních absolventů zapsaných v celém studijním programu podle něj potvrdilo, že v ČR pracovalo už v době studia. Z lidí, kteří byli na krátkodobých pobytech, to uvedlo devět procent, v běžných studijních programech 69 procent, vypočetl Tesař. I to je podle něj důvodem, proč se řada cizinců rozhodne pro studium v Česku. Přilepšit si prací při studiu totiž v některých jiných státech nemohou, vysvětlil. Dodal, že najít práci bylo podle průzkumu snadné pro 88 procent Slováků a 68 procent ostatních cizinců.