Řada domovů pro seniory je stále bez antigenních testů, s odběry začít nemohou

Sociální zařízení v Praze na sady k povinnému testování stále čekají. K pondělním 10:00 testy nedorazily. Mnohá zařízení nemají žádné informace k termínu jejich dovážky. Že v pondělí pracovníci sociálních zařízení s testováním začnou, většina ředitelů domovů pro seniory neočekává.

Testy ani informace k jejich dodávce zatím nemají v Domově pro seniory Chodov v Praze 11, řekla ředitelka zařízení Ilona Veselá. "V pondělí se tu tedy testovat nebude. Ovšem jsme nachystaní, čekáme jen na testovací sady," dodala Veselá. Testování klientů a zaměstnanců zařízení, jehož zřizovatelem je hlavní město, bude podle ředitelky provádět vlastní zdravotnický personál, který chodovský domov pro seniory zaměstnává. Z preventivních důvodů však Veselá oslovila i iniciativu Sestry v záloze, aby v případě potřeby v domově s testováním vypomohly.

Podle Aleny Hankové, která je vedoucí Domova pro seniory kardinála Berana, by měly v tomto zařízení antigenní testy obdržet během pondělka. V 10:30 testy na místě ale ještě nebyly. "Většinou nám to jde přes našeho zřizovatele, kterým je Arcidiecézní charita Praha. Obvykle šla pomoc nejprve tam a následně se rozvážela do jednotlivých středisek. Jindy přišla pomoc rovnou sem do domova. Zatím tu ale testy nejsou," řekla Hanková.

Testy, které přislíbila vláda, nedorazily ani do ústavu Alzheimer Home, který v Praze a okolí provozuje šest zařízení. "Ani z krajů, ani od ministerstva zdravotnictví nebo od ministerstva práce a sociálních věcí jsme žádnou informaci nedostali. Dostali jsme zatím pouze respirátory a těch je dostatek," řekl předseda správní rady Boris Šťastný. Doplnil, že testování klientů i zaměstnanců vedení ústavu vítá. "Rizikem zavlečení nákazy už nejsou návštěvníci, ale zaměstnanci, proto pravidelné testování vítáme," řekl. Testovat tam bude vlastní zdravotnický personál. S odběry má dostatek zkušeností, protože antigenní testy se tam už delší dobu k testování používají. "My to každých pět dnů zvládneme bez problémů, s personálním zabezpečením na rozdíl od mnohých jiných poskytovatelů problém nemáme," řekl Šťastný.

Nařízení o plošném testování v sociálních zařízeních platí v Česku od středy a testy u klientů i personálu se mají opakovat co pět dnů. Půjde asi o 80 000 až 100 000 klientů a zhruba stejný počet personálu. Testovat je mají zdravotníci zaměstnaní v těchto zařízeních nebo jejich nasmlouvaní praktičtí lékaři, někde ale upozorňují na to, že personálu nebude dostatek i kvůli jeho nákaze.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je nákaza ve více než dvou stovkách takových zařízeních. Ke konci října byl potvrzen koronavirus u 4763 pracovníků a klientů uvedených domovů, v září to bylo zhruba u čtvrtiny.