Radní Strakonic rozhodli, že podají ústavní stížnost kvůli volbám

Radní Strakonic podají ústavní stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, že obecní volby ve městě jsou neplatné. Ústavní stížnost podá město do Vánoc, na ústavní soud se popřípadě se stížností obrátí i rada. Řekla to mluvčí radnice Markéta Bučoková. Volby ve městě vyhrálo na podzim hnutí Strakonická Veřejnost, získalo 51,1 procenta hlasů a 16 z 21 zastupitelů.

Radní se na tom, že stížnost podají, dohodli 5. prosince. "Termín zatím není, pořád se ještě rozhodují, jakého právníka zvolit. Je na to ještě čas měsíc a půl, ale rozhodně do Vánoc to bude," řekla Bučoková.

Místostarosta Rudolf Oberfalcer z dosud vládnoucího hnutí Strakonická Veřejnost 4. prosince řekl, že stížnost podají, protože nesouhlasí s usnesením krajského soudu. Kdyby radnice s ústavní stížností neuspěla, budou opakované komunální volby zřejmě 16. března 2019.

Stížnost na volby podal jeden z neúspěšných kandidátů Karel Jánský (Změna pro Strakonice). Upozorňoval, že v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i sloupech lamp bylo zvýhodněno hnutí Strakonická Veřejnost. Podle soudu byla v kampani potlačena svobodná soutěž politických subjektů.

Strakonice budou kvůli neplatným volbám příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Radní nemohli projednat návrh rozpočtu na rok 2019 a předložit ho zastupitelům, zastupitelstvo není ustanoveno. Strakonickým tak zatím nezdraží voda ani neklesnou poplatky za odpad, jak radnice plánovala. Rozpočtové provizorium znamená, že se hospodaří každý měsíc s dvanáctinou předešlého rozpočtu. Strakonice, kde žije 24 tisíc lidí, mají letos schodkový rozpočet s příjmy 503,6 milionu Kč a výdaji 565,6 milionu.