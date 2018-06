Rakovinu provází boj s byrokracií. Nemocní čekají rok a půl na léky

Ročně v České republice onemocní rakovinou prsu sedm tisíc žen. I přes včasnou diagnózu se u 30 procent z nich nemoc znovu vrátí v podobě metastáz. Proto zahájila ONKO Unie, která pomáhá ženám s touto zákeřnou nemocí, osvětovou kampaň "nejsme na odpis". Prostřednictvím nového videa upozorňuje také na složitou byrokracii, která boj s rakovinou provází.

Průměrná doba od registrace nového léku až po jeho distribuci mezi pacienty trvá v Česku klidně i rok a půl. V sousedních zemích je tento proces ale o poznání kratší, v Rakousku se jedná asi o šest měsíců a v Německu jenom o tři. Tyto údaje zveřejnila v loňském roce společnost IQVIA a organizace OKNO Unie je zahrnula do svého videa, aby tak upozornili na dlouhé lhůty správních řízení nových léků v Česku v porovnání s evropskými zeměmi.

"V případě rakoviny je čas rozhodujícím faktorem a často je to právě to, co lidem schází. Prodlužovaní ze strany byrokracie tak způsobuje, že se musíte smířit s léčbou, která pro vás není tou nejvhodnější z dostupných možností," říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie. Pacienti sice mohou v Česku žádat o úhradu nového a zatím nehrazeného léku na základě výjimky podle § 16, tu jim ale mohou pojišťovny zamítnout. A to v případě, že se nejedená o jedinou možnou léčbu. Krátký spot vytvořil český ilustrátor Jan Hofman.