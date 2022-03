Ředitel ZŠ: Usměrňovat vztahy mezi žáky různých národností se daří přiměřeně

Učitelé základních škol se snaží dětem vysvětlovat ruskou agresi na Ukrajině tak, aby to odpovídalo realitě a zároveň nevzbuzovalo negativní emoce vůči dětem jiných národností. Usměrňovat vztahy mezi žáky se jim daří přiměřeně. V úterý to řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Asociace podle něj jedná s ministerstvem školství o tom, jak se děti ukrajinských uprchlíků zařadí do vzdělávání v Česku.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek ráno oznámil, že dal svolení ke "speciální vojenské operaci" na ukrajinském Donbasu. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba poté řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit. V úterý boje pokračují šestý den. Západní země včetně Česka se Ukrajiny zastaly a vyhlásily proti Rusku přísné hospodářské a politické sankce.

"Žáci samozřejmě to všechno vnímají, takže mají celou řadu dotazů. Snažíme se odpovídat tak, aby to odpovídalo realitě a abychom nějakým způsobem nevzbuzovali negativní emoce vůči jiným žákům," uvedl v úterý Zajíc. "Děti za to, co se děje, nemohou, takže i v tomto smyslu se snažíme postupovat," řekl. "Myslím si, že to probíhá tak nějak přiměřeně," zhodnotil, jak se to učitelům daří.

V návodu ministerstva školství, jak s žáky situaci na Ukrajině probrat, jsou podle něj základní pravidla. "Ale samozřejmě život s sebou přináší reálné situace, které jsou mnohem komplikovanější," poznamenal. Asociace by podle něj chtěla dát dohromady odpovědi na otázky, které se mezi dětmi kvůli konfliktu objevují nejčastěji.

Ministerstvo poslalo svůj návod do škol v pátek se záměrem, aby žáci nehledali vinu za útok Ruska na Ukrajinu u svých spolužáků ruské či ukrajinské národnosti a lépe chápali historické souvislosti událostí. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) novinářům řekl, že jeho úřad zaznamenal jednotky případů, kdy se mezi žáky kvůli aktuální situaci vyskytly konflikty. Zajíc v úterý řekl, že učitelé v diskusi s žáky využívají různé zdroje a materiály. Podklady a návod k výuce mohou najít například i na webu Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.

Zástupci základních škol podle Zajíce s ministerstvem také jednají o tom, jak se bude poskytovat vzdělávání dětem, které z Ukrajiny přijdou do České republiky. Řešit se bude muset to, jak si školy poradí s jazykovou bariérou, uvedl. "A pak samozřejmě nějaké další legislativní věci související s povinnou školní docházkou a dalšími věcmi," řekl. Jde podle něj například o otázku způsobu přijímání žáků z Ukrajiny. "V současné situaci se řeší jejich základní životní potřeby a ne úplně každý je schopen od prvního dne hned nastoupit školní docházku," vysvětlil.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky už z Ukrajiny kvůli ruské invazi uprchlo více než 660 tisíc lidí, převážně žen a dětí. Evropská unie očekává, že by do jejích států mohly kvůli válce na Ukrajině přijít nakonec až čtyři miliony uprchlíků.