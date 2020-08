Ředitelé: Příští školní rok bude problematický

Zamezit šíření koronaviru ve škole v případě nákazy některého žáka bude podle zástupců školských asociací při běžném provozu škol v novém školním roce zřejmě problematické. Na druhém stupni základních škol a na středních školách rozvrhy vyučování předpokládají setkávání žáků z různých tříd. Změna režimu v jedné třídě by proto asi měla vliv i na další výuku ve škole. V úterý to řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Podle Schejbalové není na středních školách reálné, aby se v případě nákazy některého žáka covidem-19 změnil režim zbytku jeho třídy tak, že by například chodila do školy později a měla posunuté přestávky, aby se nepotkávala s jinými třídami. Tuto možnost zmínila v pondělí ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. "Studenti nesedí pořád v jedné třídě se stejnými spolužáky, na jazyky jsou třeba rozdělení podle pokročilosti, na semináře jsou ze všech tříd dohromady," řekla v úterý Schejbalová.

Posunutí rozvrhu pro jednu třídu by podle ní byl problém i pro učitele, protože jejich hodiny navazují v různých třídách jedna za druhou. Systém zmíněný Jágrovou by podle ní byl zvládnutelný možná na prvním stupni základní školy. V případě středních škol by ale podle Schejbalové bylo reálnější nechat celou třídu učit se z domova.

Velká nejistota

Černý upozornil, že děti spolu bývají v častém kontaktu i mimo školu. "Nevěřím, že když bude nakažen jeden žák ve škole, že zůstane u jednoho žáka, to by muselo být veliké štěstí," řekl. Podle něj by se sice mohlo omezit potkávání tříd, mělo by to ale vliv na fungování celé školy. "Bez míchání skupin bude škola chudší. Na jednu stranu, pokud to bude nutné, tak se bez toho asi obejdeme, ale já mám ve své škole druhý stupeň postavený hodně na volitelných předmětech, kde se skupiny míchají," řekl. Pokud by se nákaza u někoho ve škole potvrdila, vyvolá to podle něj velkou nejistotu. "Všichni se této situace děsíme," dodal.

Se Schejbalovou se shodl, že školy se zatím na nový školní rok nijak zvlášť nepřipravují. Čekají na manuály s doporučeními k ochraně proti koronaviru, které připravuje ministerstvo školství s epidemiology a které chce úřad zveřejnit po 17. srpnu.

Oba také uvedli, že ministerstvo si mělo víc pospíšit s přípravou návrhu na uzákonění distanční výuky, který nedávno zveřejnilo. Vláda ho zatím neschválila a Sněmovna by o něm podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) mohla hlasovat na podzim. Dokud norma nebude platit, nebude pro děti účast na výuce na dálku povinná a školy její formu nebudou muset přizpůsobit možnostem rodin, upozornil Černý.

Kvůli epidemii koronaviru se školy v minulém školním roce 11. března zavřely a povinná docházka se do konce června už neobnovila. Generální tajemník OSN António Guterres v úterý uvedl, že dlouhodobé uzavření škol může způsobit generační katastrofu, a bezpečný návrat dětí do školních lavic proto musí být nejvyšší prioritou. Ještě v polovině července podle něj byly kvůli covidu-19 zavřeny školy v asi 160 zemích, což se týkalo více než miliardy žáků.