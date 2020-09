Ředitelé zatím nedomlouvají školní zájezdy na jaro

Většina škol zatím kvůli nejisté situaci kolem koronaviru nedomluvila zájezdy a výlety na jaro příštího roku. Pokud to plánují, chtějí smlouvu, kterou budou moct do určité doby zrušit bez storno poplatků. Některé školy již zrušily i zájezdy, které měly být na podzim. Další ale zatím na naplánované školy v přírodě a kurzy odjíždí. Řada škol zároveň omezila jednodenní výlety a akce, jako jsou návštěvy divadel či výstav.

"My se opravdu bojíme. Asi všichni teď čekají na vývoj situace. Málokdo teď domlouvá na jaro pobyty, respektive domlouvají se s nějakými storno podmínkami, do kdy je beztrestně můžeme odřeknout," řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Ředitelé se podle něj chtějí vyhnout situaci, která nastala letos na jaře, kdy se školy kvůli rušení zájezdů dostaly do sporů s cestovními kancelářemi. Rodiče po školách požadovali vrácení peněz, pořadatelé akcí je ale často nemohli vrátit, protože je již podstoupili svým dodavatelům.

Řada škol potom na doporučení ministerstva školství přesunula jarní zájezdy na podzim. Některé školy podle Černého tyto zájezdy uskuteční, jiné je ale kvůli rostoucímu počtu nakažených s koronavirem raději opět zrušily. "Přehled o tom, jaký podíl škol to je, ale nemám," řekl. Masarykova základní škola v pražských Klánovicích, kterou Černý vede, patří mezi ty, kde se školy v přírodě nyní konají. Na školu v přírodě se tam chystá vyjet i třída, kde byla holčička s covidem-19, která ale nikoho nenakazila, uvedl ředitel.

Ruší se hlavně zahraniční zájezdy

Střední školy zrušily podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové a šéfa Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka především zahraniční zájezdy. Většina gymnázií podle Schejbalové omezila akce na seznamovací a lyžařské kurzy. Omezily se i cesty do divadel, na výstavy a podobně, řekla. Různé akce podle ní plánují školy na jaro, smlouvy ale zatím nepodepisují, dodala. Podle Zajíčka ředitelé nyní o výletech rozhodují individuálně.

Jednorázové akce, jako jsou návštěvy divadel nebo výstav, podle Černého ruší či omezují i základní školy. "Z principu je akcí určitě mnohem míň než normálně, přesto nám je nikdo nezakázal a občas ještě jsou," uvedl. Podle něj se pak ale konají často za zvláštních podmínek, jako je například doprava vlastním autobusem, nikoli veřejnými dopravními prostředky.

Na školy v přírodě jezdí podle místopředsedy Asociace dětské rekreace Romana Houšky ročně zhruba 200 tisíc dětí. Letos na jaře se ale turnusy kvůli šíření koronaviru nemohly konat. Zotavovací akce pro děti do 15 let byly povoleny od 27. června, tedy po skončení školního roku. Zástupci cestovních kanceláří požadují, aby stát podpořil účast dětí na školních pobytech příspěvkem na dopravu. Ministerstvo školství by podle své mluvčí Anety Lednové chtělo na příští rok navýšit peníze, ze kterých by měl jít mimo jiné tento příspěvek, ze dvou miliard na tři miliardy korun. Počet nakažených s covidem-19 v Česku přitom nyní opět roste.