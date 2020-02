Rektoři chtějí po státu jasný plán pro epidemie

Česká konference rektorů (ČKR) chce po státu jasný plán, který by vysokým školám pomohl zvládnout případné epidemie. V opatřeních proti šíření nového koronaviru z Číny byly školy podle rektorů ponechány napospas. Zástupci vysokých škol také chtějí dosáhnout vynětí studentů z povinnosti platit místní poplatky, uvedli na tiskové konferenci po čtvrtečním zasedání pléna ČKR.

Místopředseda konference rektorů a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller se domnívá, že stát nereagoval na hrozbu epidemie nového typu koronaviru dostatečně pružně a systémově. Univerzity se ale podle něj s touto výzvou vyrovnaly důstojně. "Nicméně Česká konference rektorů dospěla k usnesení, ve kterém žádá orgány státní správy o to, aby byl vypracován funkční epidemiologický plán," uvedl Miller.

Hygienici nařídili minulý týden pražským vysokým školám, aby kvůli epidemii koronaviru izolovaly na 14 dní studenty a pedagogy, kteří přijedou z Číny. Musejí je také nahlásit hygienické stanici. Studenti se nesmějí účastnit výuky nebo chodit do knihovny.

V celém Česku studuje na vysokých školách podle aktuálních údajů ministerstva školství 736 Číňanů. Z celkového počtu cizinců je to 1,5 procenta.

Podle čtvrtečního vyjádření rektora Akademie múzických umění Jana Hančila se vysoké školy pohybují ve složitém právním prostředí, které jim v případě epidemie svazuje ruce při zavádění razantních opatření, jako je přerušení studia a podobně. Univerzity navíc podle ČKR nejsou patřičně vybaveny pro zřízení karantény.

Infekci novým typem koronaviru, který způsobuje nemoc označovanou jako COVID-19, podlehlo už téměř 1400 lidí. Ohnisko epidemie je v kontinentální Číně. V Evropě se nákaza dosud rozšířila do Německa, Francie, Itálie, Španělska, Belgie, Británie, Švédska a Finska. V Česku se ještě nákaza neprokázala.

Novely zákona

Rektoři se na čtvrtečním jednání zabývali také novelou zákona o místních poplatcích. "Jeden z paragrafů odkazuje k plošné povinnosti úhrady tohoto poplatků z pobytu. Pokud by byl plošně tento paragraf aplikován, poplatky by vedly k tomu, že by se neúměrně zdražilo ubytování studentů na koleji," upozornil Miller. Podle rektora Vysokého učení technického Petra Štěpánka by kolejné někde mohlo zdražit až o polovinu. Rektoři míní, že by to ohrozilo krátkodobé stáže zahraničních studentů či jejich účast na tuzemských konferencích.

Rektoři ve čtvrtek odmítli poslaneckou iniciativu ohledně novely zákona o vysokých školách, která se týká informačních povinností vysokých škol. Podle nich by přinesla další byrokratizaci. Prohlásili také, že hodnocení vědy se má zaměřovat jen na obory, které mají univerzity standardně akreditovány.

Miller také uvedl, že ČKR podporuje jmenování místopředsedy Národního akreditačního úřadu Ivana Barančíka do funkce předsedy úřadu. Barančík vede prozatímně úřad od loňského dubna poté, co na vlastní žádost odešel Stanislav Labík.