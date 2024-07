Replika římské veslice kotví na Nových Mlýnech, měři 18 metrů

Osmnáct metrů dlouhá a pět tun vážící replika římské veslice, kterou podle archeologických nálezů vyrobili odborníci z německé Erlangensko-Norimberské univerzity, dnes zakotvila ve Velké laguně Kempu Merkur v Pasohlávkách na Brněnsku u nádrže Nové Mlýny.

Je součástí letního programu Návštěvnického centra Mušov - Brána do Římské říše, které zde provozuje Archeologický ústav AV ČR, Brno. Dnes na ní vyplula i římská posádka, která bude k vidění o některých sobotách a nedělích v červenci a srpnu, uvedl ústav v tiskové zprávě.

"Je to taková loď, které římské vojsko užívalo zejména na Dunaji a Rýně, o čemž svědčí objevy jejich trosek z území Německa. Je však velmi pravděpodobné, že podobné typy plavidel Římané využívali též pro transport zásob i lidí na Moravě a Dyji v době markomanských válek," uvedl ředitel ústavu Balázs Komoróczy.

Replika vznikala stejnými postupy, které kdysi používali římští řemeslníci, vejde se na ni 20 veslařů. Německá univerzita loď Danuvina Alacris zapůjčuje na různá místa. V červnu například kotvila na Dunaji ve městě Tulln, poté poputuje do Bratislavy.

V Návštěvnickém centru Mušov si mohou lidé ode dneška prohlédnout i soubor nálezů nových římských mečů z regionu Dalešické přehrady, které zapůjčila Muzea Vysočiny Jihlava a Třebíč. "Uvidí též nenápadný, ale o to významnější fragment římské vojenské dýky, první nález tohoto druhu z území Moravy vůbec. Dýku a některé meče ovšem uvidí též v podobě atraktivních replik, které vytvořil konzervátor a umělecký kovář Patrick Bárta," doplnil Komoróczy. Exponáty budou vystaveny do konce roku 2026, poté se vrátí do muzeí. Loď, kterou si kromě návštěvníků Brány do Římské říše mohou prohlédnout i hosté Kempu Merkur, zůstane na jihu Moravy do 5. září.