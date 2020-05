Restaurace v centru Prahy a Brna otevřely zahrádky, lidé chodili podle počasí

Restaurace v centru Prahy v pondělí otevřely své zahrádky. V naprosté většině na nich lidé, kteří přišli kolem poledne na oběd, neměli nasazené roušky. Personál však musí mezi hosty dezinfikovat místa. Zahrádky nejsou většinou plné i kvůli počasí, které nepřeje třeba posezení u piva. Teplá jídla se v mnoha podnicích servírují pouze do 15 hodin, otevřené jsou i některé zimní zahrádky.

"Točíme budvárek. Pro vaši chvilku bez roušky," stálo na stolku před jedním podnikem v pražské Jungmannově ulici. Lidé si ale v centru města ochranu sundali i před jinými podniky, ať šlo o tradiční české restaurace, nebo pobočky nadnárodních fastfodových řetězců. Ministerstvo zdravotnictví totiž umožnilo, že zákazníci nemají povinnost nosit roušky v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu provozovny. Lidé si je tak sundávají po příchodu na zahrádku či po komunikaci s personálem. Pokud si dají pivo, mají před sebou pěnivý mok celou dobu, prakticky nikdo si roušky již nenasazuje mezi jednotlivými doušky. Některé provozy otevřely také celoroční zahrádky, které jsou od veřejného prostoru oddělené sklem.

"Co se týče dezinfekce stolů a židlí na zahrádce, problém to žádný není. Co se týče věcí, které jsou na tom stole, tak se to vydezinfikuje, to také problém není. Problém je už jenom počasí, které má být v tomto týdnu mizerné," řekl spolumajitel Pivovarského klubu Martin Dočkal.

Firma Makro dohromady se Svazem obchodu a cestovního ruchu vydala pro restaurace seznam návodů, jak se vyhnout případným problémům s otevíráním podniků. Nejde jenom o současné otevírání zahrádek, ale i o pokyny pro otevírání interiérů. Například u vstupu do provozovny bude nutné umístit informace, že vstupem do provozovny host prohlašuje, že netrpí příznaky koronaviru, tištěné jídelní lístky by pak měly být ve fóliích, které se dají dezinfikovat. Dochucovadla jako sůl a pepř pak Makro doporučuje podávat v jednoporcových baleních.

Na Moravě do restaurací přitáhlo hezké počasí

I v Brně se po dvou měsících vrátily stovky číšníků do práce. Na rozdíl od hlavního města obsadily stovky Brňanů jenom v centru města v polední pauze nabízená místa. Na první pohled zatím není vidět, že by některá restaurace znovu neotevřela. Podle podnikatele v gastronomii Raeda Kahwajiho přijde dopad ekonomické krize a zavírání některých podniků až se zpožděním.

"Těšila jsem se do práce a moc. Dva měsíce už byla dlouhá doba," řekla servírka z restaurace Borsalino. Plno sice v poledne na zahrádce ještě nebylo, ale hosté postupně přicházeli, i když bylo přes oběd zataženo a sem tam spadlo pár dešťových kapek. Zahrádky otevřely i kavárny na náměstí Svobody, kde k běžnému obrázku chyběli jen zahraniční turisté.

Kolik restaurací bude otevřených za půl roku, je podle Kahwajiho otázkou. "Chybí nejen turisté, ale hlavně studenti. Ti přijedou až v říjnu. Musíme to nějak přežít. Ale kvůli ekonomické krizi bude mezi lidmi méně peněz, budou méně utrácet a služby to odnesou jako první," řekl Kahwaji.

Restauratéři mohli využít alespoň nějakou z vládních pomocí, aby ekonomicky přežili alespoň do dneška. Město jim pro letošní rok odpustilo poplatky za předzahrádky. Stejně tak odpustilo nájem za dobu, kdy musely být provozovny nuceně zavřené. Někteří majitelé restaurací se navíc domluvili s majiteli nemovitostí na snížení nájemného, jiní takové štěstí neměli a museli platit plný nájem, ač nevydělávali ani korunu.

Podle šetření Plzeňského Prazdroje mezi 16 tisíci restauracemi nakonec plánuje v podnikání pokračovat 97,5 procenta hospodských. "Ještě počátkem dubna to podle průzkumu pivovaru vypadalo, že se jich již neotevře více než desetina, firma Dataservis pak predikovala dokonce uzavření až čtvrtiny provozů," uvedl pivovar.