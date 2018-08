Řidič naboural do zaparkovaných aut, pykat budou i jejich majitelé

Do tří aut zaparkovaných na chodníku narazil v neděli odpoledne v Července na Olomoucku devětačtyřicetiletý řidič osobního auta Škoda Superb. Jedno z nabouraných aut poté srazilo dvě chodkyně. Při nehodě se zároveň zranila spolujezdkyně řidiče, řekla policejní mluvčí Irena Urbánková. Kromě řidiče superbu budou za nehodu postihováni i majitelé nabouraných aut, která byla v rozporu s předpisy zaparkována na chodníku.

Nehoda se stala ve Vítězné ulici ve chvíli, kdy řidič superbu jedoucí od Litovle z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a narazil postupně do tří zaparkovaných vozidel - Škoda Fabia, Opel Vivaro a BMW. Vozidlo Opel Vivaro bylo po střetu se Škodou Superb odhozeno ve směru jízdy a narazilo do obou chodkyň, které stály za autem.

"Při nehodě došlo ke zranění obou chodkyň a spolujezdkyně z vozidla Škoda Superb," doplnila mluvčí. Alkohol byl u řidiče Škody Superb vyloučen, škoda byla vyčíslena na 170 tisíc korun. Přesné příčiny nehody policie nadále vyšetřuje. Řidiči, jejichž vozidla byla zaparkovaná na chodníku, se dopustili přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dodala mluvčí.

Za zaparkovanými auty na chodníku byly v době nehody šestašedesátiletá a nezletilá chodkyně, které čekaly, až nepojede po ulici žádné auto, uvedla policejní mluvčí.