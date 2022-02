Rohanová potvrdila kandidaturu na prezidentku, má podpisy někdejších poslanců

Prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová potvrdila svou kandidaturu na prezidentku republiky. Získala pro ni podpisy 20 poslanců z minulé Poslanecké sněmovny. Je přesvědčena o tom, že tak splnila zákonné požadavky pro účast ve volbách.

Zároveň chce získat i petiční podpisy občanů, nyní jich má asi kolem 27 tisíc, řekla. Ústavní právní Jan Kysela zpochybnil, že by bylo možné podat přihlášky do voleb ještě před jejich vypsáním. Domnívá se také, že Rohanová podpisy poslanců z bývalé Sněmovny využít nemůže.

"V prezidentských volbách chci kandidovat jako obhájkyně spravedlivé společnosti, společnosti, kde každý, bez ohledu na svůj původ nebo majetek, bude mít šanci na šťastný a důstojný život," uvedla Rohanová. "Prezident má možnost vahou své osobnosti změnit systém k lepšímu a spolu s tím i životy všech občanů. A právě proto do toho souboje chci jít," dodala.

Na tiskové konferenci řekla, že jako prezidentka by se chtěla zaměřit na spojování dvou nesmiřitelných táborů, do kterých se česká společnost rozdělila. Do politiky by také ráda vnesla více ženství, a obrousit tak chce hrany vytvořené mužskou částí politiků.

Voliče chce oslovit především svou osobností. "Nejsou to volby do Poslanecké sněmovny ani do místních zastupitelstev, kde je ten program důležitý. Podle mě prezidentské volby jsou hodně o pocitové části," řekla. "Samozřejmě co bych chtěla, je reprezentovat Českou republiku nejenom v zahraničí, ale hlavně směrem dovnitř, směrem k těm svým voličům, k těm lidem, kteří by přišli k volbám a dali by mi případný hlas," dodala.

Rohanová nechce zatím zveřejňovat jména poslanců, kteří její kandidaturu podpořili. Potvrdila, že byli zvoleni do minulé Poslanecké sněmovny. Kandidátní listinu s jejich podpisy již podala na ministerstvu vnitra. Řekla, že dlouho s právníky ověřovala, jestli je možné taktovým způsobem svou kandidaturu podpořit. Je přesvědčena o tom, že to tak možné je. Důležité podle ní bylo, aby byla kandidátní listina podána ještě v době, kdy byli dotyční poslanci ve své funkci.

Kysela je přesvědčen o tom, že protože ještě nebyly vyhlášeny volby, a nebyly tedy spuštěny žádné procedury, které se k volbám vztahují, není možné kandidaturu podávat. "To byste si mohl takto opatřit podpisy poslanců z doby před pěti, šesti, sedmi lety, podpisy senátorů, kteří už dávno nejsou senátory," řekl. Domnívá se proto, že takto podanou kandidaturu ministerstvo vnitra nepřijme.

O financování nyní Rohanová jedná s případnými sponzory. Do kampaně by chtěla vložit prostředky, které by "byly schopné oslovit všechny občany".

Zájem o účast v prezidentském klání ohlásili například podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš. Již dříve se k ní přihlásili třeba senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, advokátka Klára Long Slámová nebo někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Za největší favority sázkové kanceláře považují bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), který se chce rozhodnout na přelomu léta a podzimu, a bývalého vysokého vojenského představitele ČR a NATO Petra Pavla. Účast zvažují nebo nevyloučily asi dvě desítky dalších možných uchazečů o prezidentský post.