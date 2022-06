Rostoucí náklady negativně ovlivní realizace staveb, obávají se analytici

Za zpomalením růstu stavební výroby v Česku je dál nedostatek pracovníků, stoupající ceny materiálů či energií, což negativně ovlivní plánování a realizaci malých i velkých staveb. Podle některých oslovených analytiků může prodražování vést k odkládání staveb, jiní naopak tvrdí, že stavebnictví v jednotkách procent poroste celý rok. Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) zpomalil v dubnu meziroční růst stavební výroby na čtyři procenta, meziměsíčně pak byl o 1,9 procenta nižší.

"Stavebnictví trápí nedostatek pracovníků, což tlačí na rychlý růst cen stavebních prací. Ty meziročně zdražily o 12,9 procenta. Rovněž vázne zásobování stavebními materiály, kterým skokově vzrostly ceny o 25,2 procenta. Výstavba nových projektů se tak výrazně prodražuje, což může vést k jejich odkládání do budoucnosti. Navíc se kvůli růstu úrokových sazeb výrazně zhoršily podmínky pro financování výstavby," konstatoval hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Nominální růst objemu stavební výroby sráží do reality inflace a rozkolísaný trh se základními materiály. "K zastavování staveb sice nedochází, ale veřejní i soukromí investoři vypisují méně tendrů a upravují plány. Je navíc těžké podat nabídku, když se ceny a dostupnost důležitých vstupů mění o desítky procent v průběhu měsíců," sdělil v pondělí prezident Skanska Central Europe Michal Jurka. "Se zdražováním stavebních prací se budou muset vypořádat zadavatelé. Je to vlastně i brzda pro celé odvětví do dalších měsíců, neboť zvlášť ve veřejném sektoru inflační doložky nepokrývají až tak dramatický cenový vývoj," doplnil hlavní ekonom Creditas Petr Dufek.

Stavební produkce roste 12 měsíců v řadě, podle ředitele společnosti Ekospol Evžena Korce ale není velký důvod k optimismu. Stavebnictví totiž bylo loni kvůli covidu na hodně nízké úrovni. "Stále tak doháníme pandemický propad. Hlavní zpráva by tak neměla znít, že stavebnictví stále roste, ale že začalo klesat," tvrdí Korec. Podle něj se už projevuje i nedostatek oceli do výztuží kvůli válce na Ukrajině. "Čím déle od začátku války bude, tím bude situace horší. Vyčerpají se totiž stávající zásoby a je otázkou, co bude pak," očekává Korec prohloubení problémů ve stavebnictví.

"Slabá data ze stavebnictví mohou být první vlaštovkou slábnoucí poptávky po stavebních pracích," uvedl Martin Gürtler z ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky. Poukázal na fakt, že inflace a vysoké hypotéky snižují kupní sílu domácností. "Chuť a prostředky na investice už nemusejí mít ani firmy, když rychlý růst cen se dotýká i jich. Dosud byly schopny velkou část vyšších nákladů přesunout na spotřebitele, otázkou však zůstává, zdali tomu kvůli slábnoucí poptávce bude i nadále. Situaci by tak mohly alespoň zčásti vyvážit vládní investice, ty však podle výsledků inženýrského stavebnictví ztratily proti začátku roku dech," dodal Gürtler.

Ohledně výhledu do dalších měsíců je podle Dufka ve stavebnictví na místě opatrný optimismus. "Zásoba zakázek zůstává solidní, otázkou je jejich inflační zprocesování. Stavebnictví by se významnou měrou mělo podílet na projektech z dodatečných fondů EU (Next Generation Fund), takže nouzi o práci by mít nemělo," řekl Dufek. "Přes všechny ekonomické překážky prodej stavebních materiálů neklesá. Stavebnictví proto letos poroste, tempo růstu se bude pohybovat v řádu jednotek procent," dodal Peter Markovič, generální ředitel společnosti Xella pro ČR a Slovensko, výrobce stavebního materiálu Ytong.