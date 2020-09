Roušky a respirátory začne pošta seniorům rozvážet v pondělí

Česká pošta začne balíčky ochranných pomůcek proti šíření koronaviru distribuovat lidem ve věku nad 60 let v pondělí. Většinu ze zhruba tří milionů zásilek by pak měli poštovní doručovatelé donést seniorům během tří dnů. Respirátor a pět roušek by měli lidé dostat na adresu trvalého bydliště, řekl ve čtvrtek novinářům vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vláda o poskytnutí ochranných prostředkům starším obyvatelům rozhodla ve středu večer.

O víkendu by měly být podle Hamáčka pomůcky zabalené. "Bude se na tom podílet několik stovek pracovníků České pošty za dodržení velmi přísných hygienických podmínek," prohlásil ministr. Adresy získá ministerstvo vnitra z registru obyvatel a poště je předá. Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let.

Rozvoz ochranných prostředků seniorům začne v pondělí. "Naší ambicí je, aby ochranné prostředky co nejrychleji dorazily k určeným příjemcům," uvedl Hamáček. Podle ministra dostanou senioři do schránky obálky, v nichž budou jen ochranné prostředky. Ministerstvo k rouškám a respirátorům nebude přidávat průvodní dopis, protože by se tím distribuce pouze zdržovala a prodražovala.

Rozvoz pomůcek bude stát zhruba 15 milionů korun. Jeden respirátor pak podle vicepremiéra nakoupila ČR za zhruba 2,35 dolaru (necelých 53 korun) a roušku za 0,37 centů (8,3 koruny). Balíček pro jednoho seniora by tak měl vyjít zhruba na 94 korun).

Zásoby ze skladu na Pardubicku

Roušky a respirátory budou pocházet ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku. "Celkový objem rezerv, které ministerstvo vnitra v té době zajistilo, bylo zhruba 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů," uvedl hamáček.

O zásilce s ochrannými pomůckami pro lidi ve věku nad 60 let rozhodla na středeční schůzi vláda po tom, co začaly narůstat počty nemocných. Část opozice krok kritizuje jako opožděný a dává ho do souvislosti s blížícími se volbami.

Hamáčkova stranická kolegyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce, aby balíček dostali také zdravotně postižení. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci, pobírají v Česku příspěvek na péči. Letos v červenci ho dostávalo 366 100 osob se zdravotním omezením. Podle dřívějších údajů tvoří ale dvě třetiny příjemců lidé nad 65 let. Zbývá tedy kolem 120 000 lidí.