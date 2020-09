Roušky by kromě seniorů mohli dostat i zdravotně postižení, říká Maláčová

Balíček s jedním respirátorem a pěti rouškami by podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) měli dostat i lidé se zdravotním postižením. Požádá o to vládu, uvedla místopředsedkyně sociálních demokratů na twitteru. O zásilce s ochrannými pomůckami pro lidi ve věku nad 60 let rozhodla na středeční schůzi vláda. Část opozice krok kritizuje jako opožděný a dává ho do souvislosti s blížícími se volbami.

"Nejen skupina 60+ patří k ohroženým! S rouškami a respirátory nesmíme zapomenout na statisíce lidí se zdravotním postižením. Požádám vládu, aby balíček ochranných pomůcek zamířil i tímto směrem," uvedla Maláčová na twitteru. Podle vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) bude Česká pošta balíčky pro seniory distribuovat podle dat z registru obyvatel. Akce má stát 15 milionů korun.

Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci, pobírají v Česku příspěvek na péči. Letos v červenci ho dostávalo 366.100 osob se zdravotním omezením. Podle dřívějších údajů tvoří ale dvě třetiny příjemců lidé nad 65 let. Zbývá tedy kolem 120 tisíc lidí.

Kabinet počátkem týdne oznámil, že seniorům doručí ochranné prostředky přes Českou poštu v případě "výrazného zhoršení situace". Po rekordních nárůstech počtu lidí s potvrzenou nákazou koronavirem v posledních dnech ve středu ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimo jiné povinnost nosit od čtvrtka roušky ve firmách, kancelářích a všech dalších vnitřních prostorách v celém Česku.