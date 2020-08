Roušky se od 1. září vrátí do hromadné dopravy a na úřady

Od 1. září bude v ČR nošení roušek plošně povinné v hromadné dopravě (dosud byly povinné jen v metru), na úřadech a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Znovuzavedení nošení roušek ale provázel zmatek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí 17. srpna oznámil, že od 1. září bude v Česku znovu povinné zakrytí nosu a úst ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě, či ve školách mimo třídy. Ve středu 19. srpna pak ministerstvo zveřejnilo, že roušky se vrátí rovněž do kadeřnictví a dalších podobných služeb a hospod (pro hosty i obsluhu). Měli je nosit i lidé ve zdravotnických zařízeních, v kinech či divadlech.

Plošné zavedení roušek kritizovali někteří opoziční politici. Připomněli, že premiér Andrej Babiš (ANO) počátkem června uvedl, že plošná opatření proti koronaviru v ČR už nikdy nebudou. Babiš ve středu 19. srpna řekl, že k novému opatření o rouškách má výhrady a některým výjimkám nerozumí. Poté se sešel s Vojtěchem, se zástupci hygieniků či armády. Vojtěch poté oznámil, že roušky ve školách, obchodech, restauracích či kadeřnictví povinné nebudou. Vrátí se ale do hromadné dopravy, na úřady a do zdravotnických a sociálních zařízení. Nutné budou také u říjnových krajských a senátních voleb.

Další změnou je povinnost nosit roušky na vnitřních akcích až od hranice stovky lidí. Platit ale budou pro divadla, kina nebo kostely. Původně měly být povinné bez ohledu na počet návštěvníků. V restauracích měli původně lidé nosit roušku při pohybu po místnosti, ne při konzumaci. Povinné ale měly být pro personál.

Ve školách roušky nakonec nebudou

Původně se měly začít roušky plošně nosit i ve školách. Od toho se nakonec také ustoupilo. Záležet nyní bude na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy covidem-19 v jednotlivých okresech. Pokud by v některém byl oranžový, tedy druhý stupeň pohotovosti, roušky ve školách by nařídili krajští hygienici. Povinnost nošení roušek by se v tom případě nevztahovala na mateřské a speciální školy.

Povinné nošení roušek mimo domov nařídila česká vláda mezi prvními s účinností od 19. března, například sousední Slovensko zavedlo toto opatření od 25. března. Vzhledem k nedostatku roušek se Češi ve velkém uchýlili k jejich domácímu šití.

První uvolnění přišlo po více než dvou měsících, od 25. května bylo možné roušky odložit při alespoň dvoumetrovém odstupu od jiných lidí (s výjimkou osob z jedné domácnosti). Od 15. června pak mohli lidé chodit venku bez roušek i v případech, kdy neměli od sebe menší odstup než dva metry. Nadále však museli mít ochranu úst a nosu ve vnitřních prostorách, v dopravě nebo na hromadných akcích. Tato povinnost skončila pro většinu obyvatel 1. července.

Povinné nošení roušek zůstalo od 1. července v pražském metru. V hlavním městě jsou roušky od začátku července stále povinné i při hromadných akcích pro více než sto lidí ve vnitřních prostorách, pokud jsou od sebe účastníci blíže než 1,5 metru. Od 25. července platí povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí v celé ČR. V Praze je navíc od 27. července povinné nošení roušek ve všech zdravotnických zařízeních.

Regionálně vymezená povinnost nosit roušky se během léta objevila v několika ohniscích nákazy.