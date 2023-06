Rozšíření rezidentního parkování se bude od pondělí týkat Vídeňské ulice

Systém rezidentního parkování v Brně se od pondělí rozšíří do oblasti Jílová poblíž Vídeňské ulice na okraji městské části Brno-střed. Nová oblast bude patřit do návštěvnické zóny C, kde je stání regulováno v pracovní dny od 17:00 do 06:00, uvedl v tiskové zprávě radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

"V tomto časovém rozmezí je první hodina zdarma a následující jsou zpoplatněny částkou 20 korun za hodinu," sdělil Kratochvíl. Letos je to po oblastech Červený kopec a Polní třetí rozšiřování rezidentního parkování, v plánu je ještě dalších osm oblastí. Harmonogram rozšiřování pro letošní i příští rok najdou lidé na webu parkovanivbrne.cz. Vyplývá z něj, že se postupně do všech směrů rozrůstá směrem od centra oblast, kde už řidiči musejí počítat s tím, že parkují v modrých zónách.

Všechny oblasti, které letos vzniknou, patří do návštěvnické zóny C, kde nejsou klasické parkovací automaty. Parkovné lze zaplatit například přes SMS zprávu, on-line parkovací automat nebo aplikaci Park Simply. Oprávnění pro rezidenty a abonenty si lidé mohou začít vyřizovat až jeden měsíc před začátkem platnosti modrých zón. Systém rezidentního parkování funguje v Brně od září 2018.