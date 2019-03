ŘSD chce vyvlastnit pozemky u Tábora. Kvůli dostavbě D3

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádá o vyvlastnění pozemků, kvůli kterým nemůže dostavět část dálnice D3 u Tábora. Ministerstvo dopravy zastavilo stavební řízení, v němž ŘSD žádalo o stavební povolení. Ministerstvo navrhuje, aby ŘSD požádalo o vyvlastnění pozemků. V pondělí to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Jde o úsek dlouhý 400 metrů. Vlastníkům pozemků navrhlo ŘSD odškodnění téměř 20 milionů. Majitelé nabídku nepřijali, podle Rýdla musí o výši odškodného rozhodnout soud.

Městský soud v Praze již dříve rozhodl, že ŘSD musí vlastníky sporných pozemků buď připojit k D3, nebo je odškodnit. ŘSD chtělo pozemky vykoupit. Pozemky s Motocentrem, které patří bratrům Bratránkovým, ale k dálnici připojit nelze - vlastníci pozemků, přes které by měla vést příjezdová cesta k Motocentru (Jihočeský kraj či městská část Měšice), s tím nesouhlasí. Návrh odškodného pro Bratránkovy a Milana Krále, jemuž patří 9290 metrů čtverečních orné půdy, byl téměř 20 milionů Kč.

"Narazili jsme, ani vlastníci, ani město Tábor s tím zásadně nesouhlasilo. Připojit nelze, to znamená, odškodníme. To je jasné už rok a půl, co jsme žádali ministerstvo dopravy o stavební povolení," řekl Rýdl.

Usnesení

Ministerstvo dopravy na úřední desce zveřejnilo usnesení, že přerušuje správní řízení, díky němuž mělo ŘSD získat stavební povolení. "Ministerstvo vyzvalo stavebníka, aby podal žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení," stojí v usnesení. Dále se v něm píše, že díky novému vyvlastňovacímu řízení by mohlo ŘSD začít stavět ještě před tím, než se dořeší výše odškodného. Na usnesení upozornil server Zdopravy.cz.

Výši odškodného stanovil znalec. "To jsme jim nabídli, oni to nepřijali, po různých obstrukcích: na domluvené jednání nepřijedou, pak se neomluví... Výši odškodnění musí rozhodnout soud," řekl Rýdl.

Petr a Pavel Bratránkovi a firma Taartrade vlastní 4009 metrů čtverečních pozemků a dvě budovy na sporných pozemcích. Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu Motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3.

Shrnutí

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA a vykupuje pozemky. Tento týden 29. března začne stát stavět jednu část obchvatu Českých Budějovic, bude součástí D3.

Jihočeská část D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.