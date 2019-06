Rumun ubodal v Liberci ženu. Soud ho poslal za mříže na 19 let

Rumun Marius Vasilica Ailiesei si odpyká 19 let vězení za vraždu mladé Ukrajinky, kterou ubodal v Liberci. Trest, jehož součástí je i vyhoštění na neurčito, muži potvrdil pražský vrchní soud. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí soudu Simona Heranová. Odvolací senát navíc rozhodl o tom, že Ailiesei musí třem pozůstalým uhradit nemajetkovou újmu v celkové výši 1,2 milionu korun.

Zavražděná čtyřiadvacetiletá žena byla kamarádkou Rumunovy bývalé družky a Ailiesei tuto známou podle obžaloby vinil z rozpadu svého vztahu. Proto jí 10. srpna 2016 v jejím bytě zasadil čtyři bodné rány, mimo jiné do srdce a plíce. Předtím ji ještě pořezal v obličeji. V době vraždy byl v bytě ženin pětiletý syn, čin ale neviděl. Pachatel mrtvolu odnesl k 300 metrů vzdálenému mostu přes Nisu, kde byla nalezena po dvou dnech pátrání.

Ailiesei, kterému hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, se k vraždě nepřiznal. Policie ho usvědčila na základě nepřímých důkazů. Mezi stěžejní důkazy patřila DNA obžalovaného nalezená na laně, které měla zavražděná Ukrajinka kolem krku. Pachatel ho zřejmě použil pro snazší manipulaci s tělem. Nalezen byl i otisk boty. Ailiesei po činu narychlo odjel do Rumunska, i když známým tvrdil, že pojede za prací do Německa.