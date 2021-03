Rybáři očekávají před Velikonocemi zvýšené prodeje

Rybáři očekávají před nadcházejícími Velikonocemi zvýšený zájem spotřebitelů o ryby. I přes omezení pohybu by lidé měli být schopni najít ve svém okresu prodejce, říká ředitel Rybářského sdružení ČR Michal Kratochvíl. Například podle Rybářství Kolář letos kvůli brexitu roste zájem o české ryby v zahraničí.

"Pokud se pandemická situace nezhorší a její vývoj bude pokračovat v současném nastalém trendu, tedy zlepšování, očekáváme, že budou pro zákazníky připravena plnohodnotná tradiční prodejní místa, tak jak jsou zvyklí," uvedl Kratochvíl.

Podle sdružení přináší pandemie největší problémy uzavřením gastroprovozů u odběratelů ryb v EU i v ČR. "Je třeba si uvědomit, že chovatelé ryb mají oproti převážné většině ostatních producentů potravin značnou nevýhodu. Chov ryb až po finální prodej odběrateli je dlouhodobý, několikaletý proces, na jehož konci je nutné v krátkém časovém úseku tržní ryby bezproblémově ulovit a bez zbytečných časových prodlev zobchodovat," uvádí sdružení. Vylovené ryby musí nahradit násadové, aby mohl být odchov kontinuální a plynulý. Rybáři si tak podle něj nemůžou říct, že nebudou lovit ryby, protože jsou restaurace zavřené.

Loni podle sdružení klesl vývoz ryb z ČR meziročně o 1259 tun. O loňském propadu exportu hovoří i zástupci Rybářství Kolář, které je součástí Rhea Holding. Letošní Velikonoce by podle majitele rybářství Josefa Koláře mohl být úspěšnější než loňský. "Již k úternímu dni jsme exportovali napřímo nebo přes obchodníky o 32 tun více ryb než do loňských Velikonoc. Jedná se o nárůst o 160 procent. Ryby prodáváme do zahraničních restaurací, zejména do Německa. Enormní zájem si vysvětluji mimo jiné komplikovanějším, a tedy i menším exportem ryb po brexitu z Británie do Evropy," uvedl.

Rybářství dodává, že spotřebitelé začínají preferovat lososa a lososovité ryby na úkor kapra. Nejbližší českou variantou k chuti lososa je pak podle rybářství siven.

Podle sdružení zůstává cena kapra zhruba stejná jako byla loni na Vánoce, mezi 70 a 120 korunami za kilogram živé hmotnosti kapra. Podle Koláře je pak cena od producentů nižší, ale roste. "Úterní prodejní cena této ryby je 55 Kč/kg a tuto cenu nabízejí i jiní obchodníci. Oproti předchozím letům, kdy se vývozní cena pohybovala na 42 Kč/kg, se jedná o značný nárůst," dodal.

Podle údajů Českého statistického úřadu se spotřeba ryb v Česku pohybuje v posledních letech kolem 5,5 kilogramu ryb na osobu ročně. Předloni stoupla meziročně o osm procent na šest kilogramů na osobu. Celosvětová spotřeba je podle rybářského sdružení kolem 16 kilogramů ryb na osobu. V ČR se chovají zejména kapři, předloni se jich v rybnících vylovilo 17 945 tun. Zhruba 40 procent živých ryb se prodalo v ČR, necelá polovina šla na vývoz, více než desetina se zpracovala.