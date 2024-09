Rybářství Třeboň: Kapacita rybníku Rožmberk by se mohla naplnit v noci na úterý

V noci na úterý by se mohla naplnit kapacita rybníku Rožmberk na Jindřichohradecku. Zvýšil by se tím odtok z rybníku, což by zvedlo řeku ve Veselí nad Lužnicí, kde části obyvatelům hrozí evakuace. ČTK to řekl starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada (ANO) a Jan Hůda z třeboňského rybářství. Podle starosty by se evakuace mohla dotknout až tisícovky obyvatel města. Jde o lidi, kteří žijí na Alšově nábřeží a v okolních ulicích. O dalším postupu na Lužnici bude rozhodovat i krajský krizový štáb, který dnes zasedá od 18:00. Podle hejtmana Martina Kuby (ODS) je preventivní evakuace Veselí připravená, ale podle modelů by nemusela být nutná.

"Uvidíme, co tady voda udělá. Nyní jsou odhady, že by voda mohla stoupnout o 50 až 70 centimetrů. Pokud se k tomu přidá Rožmberk, můžeme být už silně ohroženi," uvedl starosta Rada.

V místě, kde by se řeka mohla dostat z koryta, město postavilo mobilní protipovodňové bariéry. Jejich výška však může odolat maximálně padesátileté vodě. "Možná se na tu padesátiletou vodu dostaneme a nikdo teď neodkáže říct, že to bude o malinko víc. Každý centimetr navíc se pak může projevit na tom, zda se voda přes bariéru dostane, nebo nedostane," uvedl Rada.

Rybářství Třeboň, kterému Rožmberk patří, v minulých dnech upouštěním zvýšilo volnou kapacitu největšího českého rybníku. Rožmberkem Lužnice protéká, ale kromě toho se do něj vlévají i jiné potoky. "Nyní je přítok do Rožmberka na úrovni lehce nad 100 krychlových metrů za vteřinu," řekl dnes odpoledne hydrolog českobudějovického meteorologického ústavu Tomáš Vlasák. Odtok z Rožmberku se pohybuje kolem 30 krychlových metrů za vteřinu.

Pokud by se kapacita naplnila, voda z Rožmberku by vytékala spodní výpustí i bezpečnostním přelivem. "Ale ten odhad případného naplnění nikdo nedokáže přesněji určit," uvedl Hůda. Stav na Lužnici a Rožmberku ovlivní také to, kolik naprší vody do Lužnice a jejich přítoků. "Potkává se tu mnoho elementů a nemůžeme proto říct žádné resumé. Město je připraveno na preventivní evakuaci. Ale pevně doufám, že se jí vyhneme," řekl dnes novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který Veselí nad Lužnicí navštívil. Podle aktuálních dat meteorologů a vodohospodářů by Veselí i města a obce dále po toku Lužnice měly obstát, a to s již uskutečněnými opatřeními proti záplavám, dodal ministr. "Nicméně tuto jistotu nemáme," řekl. Hladina v Rožumberku je podle něj nyní na takové úrovni, že z největšího rybníka v ČR nyní řízeně odtéká voda, což se ve Veselí bude projevovat.

Hejtman Kuba uvedl, že preventivní evakuace Veselí nad Lužnicí je připravená, předpovědní modely se ale nyní vyvíjejí spíš pozitivně a naznačují, že by nemusela být nutná. Pokud se ve Veselí pozitivnější predikce naplní, bude to podle hejtmana dobrá zpráva i pro města níže po toku řeky, jako je Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Výborný řekl, že podle předpovědi by kulminace na Nežárce a Lužnici měla nastat na přelomu dneška a úterý, zhruba kolem půlnoci.